Edirne'de çevre katliamı! Tonlarca fuel oil 30 dekar alana ve dere yatağına yayıldı

Edirne Merkez'e bağlı Hasanağa köyü yakınlarında bir asfalt şantiyesinin fuel oil kazanı patladı. Kazanın patlaması sonrasında çevre katliamı yaşandı. Tonlarca yakıt çevreye yayıldı. Hasanağa köyü muhtarı Mehmet Üstün, olayın saat 10.00 sıralarında meydana geldiğini ve durumu yetkililere bildirdiklerini ve tüm ekiplerin geldiğini söyledi. Üstün, şunları söyledi: "Bu asfalt yapımında kullanılan fuel oil karışımı zift dediğimiz bir malzeme. Onu depoluyorlardı burada. Sıcak asfalt. Bunların depolandığı 60 metrelik bir duvar tamamen yıkılıp, bir anda 5 bin tonluk asfalt malzemesi bu şekilde alana yayıldı. Yaklaşık 30 dekar bir alana yayıldı, tarım arazisine yayıldı. Burasının içerisinde dere yatağı da vardı. Burada da yaklaşık 2 kilometreye yakın bir ilerleme kaydetti. Ağırlıklı olarak buğday ve ayçiçeği yetiştiriliyor burada."