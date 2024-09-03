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Düzce’de patpat kazası!
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Düzce’de patpat kazası!

Giriş Tarihi: 03 Eylül 2024, 18:25 Güncelleme Tarihi: 03 Eylül 2024, 18:26

Düzce’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği patpat devrildi. Kaza esnasında kasada bulunan 8 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Düzce'nin Yığılca ilçesi Dutlar mevkisinde meydana geldi. Yığılca yönünden Düzce istikametine giden Turgay T. yönetimindeki araç sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, kasada bulunan aynı aileden Elmas T., Azra T., Tuğçe T., Anıl T., Utku T. ve Buse T. yaralandı.

Kazayı gören çevredekiler durumu ekiplere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine hızla jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından kaldırıldıkları Atatürk Devlet Hastanesi ile Düzce Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Ailenin ise ilçede kurulan pazara geldikleri ve köylerine dönerken kaza yaptıkları öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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