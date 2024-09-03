Ressam Mehmet Güleryüz vefat etti!

Giriş Tarihi: 03 Eylül 2024, 17:23 Güncelleme Tarihi: 03 Eylül 2024, 17:42

Türk resim sanatının önde gelen isimlerinden Mehmet Güleryüz, Paris'te kanser tedavisi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü sanatçının vefat haberi, sanat camiasında derin bir üzüntüyle karşılandı.

Loft Art'tan Duygusal Veda

Mehmet Güleryüz'ün vefat haberi, Loft Art tarafından yapılan bir sosyal medya paylaşımıyla duyuruldu. Paylaşımda, "Türk sanatının önde gelen isimlerinden Mehmet Güleryüz'ün vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Eserleriyle sanat dünyasına kalıcı izler bırakan değerli sanatçımızı kaybetmenin acısını yaşıyoruz. Ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiasına baş sağlığı diliyoruz. Mehmet Güleryüz'ün anısı ve sanatı bizlere her zaman ilham vermeye devam edecek." ifadelerine yer verildi.

Sanat Yolculuğuna Bir Bakış

Saint Benoit Fransız Lisesi'nde lise eğitimini tamamlayan Güleryüz, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim Bölümü'nden birincilikle mezun oldu. Resim yeteneğinin yanı sıra tiyatroya olan ilgisiyle de bilinen Güleryüz, 1963 yılında Asaf Çiğiltepe'nin yönettiği Arena Tiyatrosu'nda profesyonel oyunculuğa adım attı. Aynı yıl, ilk sergisini sanatseverlerle buluşturarak sanat kariyerine hızlı bir başlangıç yaptı.

Paris Yılları ve Son Sergisi

Devlet bursuyla gittiği Paris'te resim ve litografi üzerine ihtisas yapan Mehmet Güleryüz, 2013 yılından itibaren Paris'te yaşamaya başladı. Kendi sanat atölyesini kuran sanatçı, burada eserlerini üretmeye devam etti. Oğlu Kerimcan Güleryüz'ün sanat yönetmenliğinde hazırlanan ve geçen yıl Loft Art'ta sergilenen "Mehmet Güleryüz 2013-2023" adlı sergi, ünlü ressamın son sergisi olarak sanat dünyasında yerini aldı.

Sanat Dünyasında Bıraktığı İzler

Mehmet Güleryüz, Türk sanatına yaptığı katkılarla ve özgün üslubuyla tanınan bir isim olarak anılacak. Figüratif çalışmaları ve güçlü çizgileriyle sanat dünyasında kendine has bir yer edinen Güleryüz, eserleriyle sanata olan tutkusunu her zaman en güçlü şekilde yansıttı. Sanatçı, Türk resim sanatının gelişimine yaptığı katkılarla ve ardında bıraktığı eserlerle gelecek nesillere ilham kaynağı olmaya devam edecek.

Mehmet Güleryüz Kimdir?

Mehmet Güleryüz, sanata ve tiyatroya olan derin ilgisiyle tanınan bir sanatçıdır. İlköğrenimini Saint Benoit Fransız Lisesi'nde tamamlayan Güleryüz, daha sonra Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim Bölümü'nden üstün başarıyla mezun oldu.

Resim sanatındaki yetkinliğinin yanı sıra, tiyatroya olan ilgisiyle de dikkat çeken Güleryüz, 1963 yılında Asaf Çiğiltepe'nin yönettiği Arena Tiyatrosu'nda profesyonel olarak oyunculuğa adım attı. Aynı yıl, ilk sergisini sanatseverlerle buluşturarak resim dünyasında kendine sağlam bir yer edindi.

Güleryüz, devlet bursuyla Paris'e giderek burada resim ve litografi üzerine ileri düzeyde eğitim aldı. Sanatını geliştirmek ve uluslararası alanda tanınmak amacıyla 2013 yılında Paris'e yerleşti ve burada kurduğu sanat atölyesinde çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Güleryüz, hem resim hem de tiyatro alanındaki yetkinliğiyle sanat dünyasında önemli bir figür olarak tanınmaktadır.