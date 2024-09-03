Giriş Tarihi: 03 Eylül 2024, 18:47 Güncelleme Tarihi: 03 Eylül 2024, 18:48

İzmir'de yaşanan kan dondurucu olaylar, kentte büyük bir korku ve tedirginlik yarattı. Seri suçlarıyla dikkat çeken Bülent Şengün'ün, cinayet, gasp ve yaralama suçlarını işlediği anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Şengün'ün kanlı suç zinciri, emniyet güçlerinin titiz çalışmaları sonucu açığa çıktı.

İlk Saldırı: Akaryakıt İstasyonunda Gasp

27 Ağustos günü Torbalı ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda yaşanan olay, Şengün'ün suç zincirinin ilk halkası oldu. Şengün, istasyon çalışanını darp ettikten sonra 10 bin TL'yi gasbederek kayıplara karıştı. Bu olay, İzmir'de yaşanacak kanlı bir seri suçun habercisi oldu.

Taksici Arif Karabacak'ın Ölümü

31 Ağustos'ta ise Şengün, Ayrancılar Mahallesi'nde taksi şoförü Arif Karabacak'ı hedef aldı. Taksiyi Yazıbaşı Mahallesi'ne sürdürerek Karabacak'ı tenha bir alanda ensesinden vuran Şengün, aracı çalıştıramayınca araçtaki paraları alarak yaya olarak kaçtı. Bu cinayet, kentte tedirginliği artırdı.

Market Çalışanı İlayda Algar'ın Ağır Yaralanması

Suçlarına hız kesmeden devam eden Şengün, Torbalı ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki bir marketi soymak için girdi. Market çalışanı İlayda Algar, soyguna direndiği için Şengün tarafından tabancayla üç el ateş edilerek ağır yaralandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç kız, yaşam mücadelesi veriyor.

Mezarlıkta Engin Ket'in Katledilmesi ve Gasp

Şengün, önce Karabağlar ilçesi Aydın Mahallesi'nde bir vatandaşı daha gaspetmeye çalıştı, ardından Paşa Köprü Mezarlığı'nda karşılaştığı Engin Ket'i tabancayla vurarak öldürdü. Ket'in parasını alan Şengün, otomobilini de gasbederek olay yerinden uzaklaştı.

Son Durak: Alışveriş Merkezi ve Yakalanma Anı

Gasbedilen araçla bir alışveriş merkezine giden Şengün, burada bir vatandaşı daha darbederek parasını aldı. Ancak kaçışı uzun sürmedi; polis ekiplerinin sıkı takibi sonucu Menderes ilçesi Gümüldür Mahallesi'nde yakalandı. Üzerinde yapılan aramada 13 adet uyuşturucu hap ele geçirilen Şengün, gözaltına alındı.

"Uyuşturucu Bağımlısıyım"

Emniyetteki sorgusunda suçlarını itiraf eden Bülent Şengün, cinayet ve gaspları uyuşturucu etkisi altında gerçekleştirdiğini söyledi. "Uyuşturucu parası bulmak için bu olayları yaptım" diyen Şengün, sorgusunun ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.