02.06.2020 15:39

Koronavirüs salgını küresel ekonomiyi de derinden etkiledi. Salgın, başta İtalya ve İspanya olmak üzere Avrupa ekonomisine de büyük bir darbe indirdi. İzlediği stratejiyle dünyaya örnek olan Türkiye ise, yılın ilk çeyreğinde yüzde 4.5 ile dünyanın en fazla büyüyen ülkesi oldu. A Haber’e konuşan dünyaca ünlü İngiliz Ekonomi yazarı Hamish McRae “Türkiye en büyük 10 ekonomiden biri olacak” dedi. Londra merkezli saldırılara da değinen McRae, "Türk lirasına saldıranlar büyük para kaybetti" açıklamasında bulundu.

Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde koronavirüs salgınına rağmen yüzde 4.5 büyüdü. Dünya ekonomisinin daralmaya gittiği bu dönemde Türkiye, ekonomisiyle büyük bir başarı kaydetti ve büyüme rakamıyla şu ana kadar veri açıklayan tüm ülkeleri geride bıraktı.



"EN BÜYÜK 10 EKONOMİDEN BİRİ OLACAK"

Dünyaca ünlü İngiliz Ekonomi yazarı Hamish McRae, A Haber'e verdiği röportajda çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. McRae "Bence Türkiye, hızlı büyüyen bir ekonomi olarak şanslı. Yapılan analizler, Türkiye'nin dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline geleceğini gösteriyor. Yapısı gereği hızlı bir şekilde büyüyor" dedi.







"OLDUKÇA İYİ GİDİYOR! BÜYÜK FIRSATLAR VAR"

Londra merkezli saldırılara ilişkin "Türk lirasına saldıranlar büyük para kaybetti" diyen McRae, "Bence Türkiye bu acil durum karşısında olduka iyi gidiyor. İtalya ve İspanya gibi ülkelere göre salgından daha az etkilenecek. Muhtemelen diğer ülkelerin yaşadığı zorluklardan faydalanabilecek. Bence Türkiye'nin büyük fırsatları var" değerlendirmesinde bulundu.