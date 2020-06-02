Bahçeli: Seçim 2023 Haziran’da

02.06.2020 15:02

MHP lideri Bahçeli, erken seçim iddiaları ile ilgili açıklama yaptı. Bahçeli, "Türkiye'yi erken seçime sürükleme, bu suretle sanal bir gündem tesis etme gayretkeşliğine heves eden siyasi aymazların hiçbir telkin veya kara propagandasına kulak asılmayacaktır. 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri 2023 yılının Haziran ayında yapılacaktır" dedi.