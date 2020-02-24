Haberler Video Haber Videoları Droneler koordinat verdi Esad rejimi İdlib'e bomba yağdırdı! İdlib'e bombardıman anı kamerada |Video
Droneler koordinat verdi Esad rejimi İdlib'e bomba yağdırdı! İdlib'e bombardıman anı kamerada |Video

Droneler koordinat verdi Esad rejimi İdlib'e bomba yağdırdı! İdlib'e bombardıman anı kamerada |Video

24.02.2020 12:24

Esad rejimi Suriye'de sivilleri hedef almaya devam ediyor. A Haber ekipleri İdlib'de ki haber nöbetini sürdürürken rejim güçlerinin İdlib'e yönelik hava saldırılarını görüntüledi. Droneler tarafından verilen koordinatlar sonrası Esad rejimi İdlib'e bomba yağdırdı. Rejim güçlerinin hava saldırıları saniye saniye kameralarca görüntülendi. İşte İdlib'in bombalanma anları...


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları