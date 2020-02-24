Esad rejimi Suriye'de sivilleri hedef almaya devam ediyor. A Haber ekipleri İdlib'de ki haber nöbetini sürdürürken rejim güçlerinin İdlib'e yönelik hava saldırılarını görüntüledi. Droneler tarafından verilen koordinatlar sonrası Esad rejimi İdlib'e bomba yağdırdı. Rejim güçlerinin hava saldırıları saniye saniye kameralarca görüntülendi. İşte İdlib'in bombalanma anları...
Droneler koordinat verdi Esad rejimi İdlib'e bomba yağdırdı! İdlib'e bombardıman anı kamerada |Video24.02.2020 12:24
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