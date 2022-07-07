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Doktor Ekrem Karakaya’nın cenazesi memleketine dualarla uğurlandı

Doktor Ekrem Karakaya’nın cenazesi memleketine dualarla uğurlandı
07.07.2022 08:04

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Konya’da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ekrem Karakaya’nın cenazesi dualarla memleketi Kayseri’ye uğurlandı. Öte yandan, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Dr. Ekrem Karakaya’nın Kayseri'nin Develi ilçesi Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Develi İlçe Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.

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Olay, saat 14.30 sıralarında Konya Şehir Hastanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yunak İlçe Devlet Hastanesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Hacı Mehmet Akçay (39), Kardiyoloji Bölümüne gelerek Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ekrem Karakaya'ya (47) silahlı saldırıda bulundu. Dr. Ekrem Karakaya olayda hayatını kaybetti.

CENAZESİ DUALARLA MEMLEKETİNE UĞURLANDI
Konya Şehir Hastanesinde otopsi işlemleri tamamlanan Dr. Ekrem Karakaya'nın cenazesi ailesine teslim edildi. Dr. Ekrem Karakaya için dua edilirken, tabutu sağlık çalışanları tarafından omuzlarda cenaze aracına kadar taşındı. Dr. Ekrem Karakaya'nın cenazesi dualarla memleketi Kayseri'ye uğurlandı. Cenazenin uğurlanmasına Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, Konya Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, Konya İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, ailesi, yakınları ve sağlık çalışanları katıldı.

Öte yandan, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Dr. Ekrem Karakaya'nın Kayseri'nin Develi ilçesi Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Develi İlçe Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.

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