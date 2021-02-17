Doğan Cüceloğlu’nun şüpheli ölümünde yarım saat detayı! Detaylar ortaya çıktı! Doğan Cüceloğlu'nun gözünün altında...

Türkiye’nin yakından tanıdığı ünlü psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu’nun dün bu saatlerde ölüm haberi gelmişti. Cüceloğlu’nun şüpheli ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı. Cüceloğlu’nun evde yalnız kaldığı yarım saatlik dilimi incelemeye aldı. Cüceloğlu’nun eşinin 13.30’da evden ayrıldığı evin yardımcısının ise 14.00’da eve geldiği tespit edilince 13.30’dan itibaren çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alındı. Temizlik görevlisi M.Ç.'nin Cüceloğlu'nu yerde yüzüstü gördüğü, eve gelen ekipler ve cumhuriyet savcısının Cüceloğlu'nun sırtüstü vaziyette ve üzerinde çarşaf örtülmüş şekilde buldukları belirtildi. Doğan Cüceloğlu'nun bir gözünün altında düşmeye bağlı olduğu değerlendirilen bir iz olduğu belirtildi.

Ünlü psikolog ve yazar 83 yaşındaki Doğan Cüceloğlu dün evinde ölü bulundu. Cüceloğlu'nun başının üzerine düşerek hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde durulurken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ölüme ilişkin soruşturma başlattı.

Öğrenilen bilgiye göre Doğan Cüceloğlu ve eşi Yıldız Cüceloğlu evde yalnızdı. Öğlen saat 13.30 sıralarında Yıldız Cüceloğlu markete gitmek üzere evden ayrıldı.

Saat 14.00'da ise Cüceloğlu çiftinin yardımcıları eve geldi. Eve giren yardımcı Doğan Cüceloğlu'nu çalışma odasına yüz üstü şekilde yatar vaziyette buldu. Yardımcının haber vermesi üzerine eve gelen sağlık görevlileri Cüceloğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELEMEYE ALINDI

Kesin ölüm nedeni otopsi raporu ile ortaya çıkacak. Ancak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı her ihtimali göz önüne alarak Yıldız Cüceloğlu'nun evden çıkış saati olan 13.30'dan sonra sağlık ekipleri eve gelene kadar ki olan zamandaki çevredeki tüm güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Apartmanın girişinde olan iki dükkanın da güvenlik kameralarına el koyuldu.

"HİÇBİR SAĞLIK SORUNU YOKTU"

Olay yerinde ilk ifadesi alınan Yıldız Cüceloğlu'nun, eşinin hiçbir sağlık sorunu olmadığını söyledi. Cüceloğlu ayrıca eşinin cansız bedenini bulan yardımcılarının da yıllardır yanlarında olduğunu ve kendisine çok güvendiğini söylediği öğrenildi.

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde, saat 14.00 sıralarında eve gelen temizlik görevlisi M.Ç.'nin Cüceloğlu'nu yerde yüzüstü gördüğü, eve gelen ekipler ve cumhuriyet savcısının Cüceloğlu'nun sırtüstü vaziyette ve üzerinde çarşaf örtülmüş şekilde buldukları belirtildi.

Doğan Cüceloğlu'nun bir gözünün altında düşmeye bağlı olduğu değerlendirilen bir iz olduğu belirtildi.

EŞİNİN İLK İFADESİ

Olay yerinde alınan ilk ifadelerde ise Cüceloğlu'nun eşi Yıldız Cüceloğlu'nun, saat 13.30'da evden çıktığını, bilinen bir rahatsızlığı olmayan eşinin 2 yıl önce kalp ameliyatı geçirdiğini anlatarak, temizlik görevlisine de güvendiklerini söylediği öğrenildi.

EMNİYET'TEN AÇIKLAMA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, saat 14.00 sıralarında, Doğan Cüceloğlu'nun yaşamını yitirdiği bilgisi üzerine evinde inceleme yapıldığı kaydedildi. Yapılan araştırmada, Cüceloğlu'nun evine haftada 2 defa temizlemeye giden M.Ç isimli kişinin binaya geldikten sonra 2 defa zile bastığını, kapıyı açan kimse olmadığını söyledi.

Eve girdiğinde şahsı hareketsiz olarak yerde yatar vaziyette gördüğünü ve daha sonra yetkililere haber verdiğini söylediği belirtilen açıklamada, Cüceloğlu'nun kafa kısmında düşmeye bağlı kanamanın olduğunun anlaşıldığı, konuyla ilgili çalışmaların devam ettiği vurgulandı.

"ÜLKENİN ACI KAYBI"

Prof. Dr. Üstün Dökmen, hocası Cüceloğlu'nun ölümüyle ilgili, "Cumhuriyet döneminin ülkemizi psikoloji bilgisiyle aydınlatan çok önemli fenerlerinden birisiydi. Ağabeyimdi, dostumdu ve hocamdı. Bütün insanlar fani, herkes bir gün ölecek ama hiçbir ölüm yeterince vakitli değildir. Doğan ağabey, 10-15 daha sene verimli yazabilirdi. Ülkenin acı kaybı olmuştur. Bu ülkedeki herkesin kuzey kutbuydu" dedi.

New York Üniversitesi öğretim üyesi, eğitimci, yazar Prof. Dr. Selçuk Şirin ise, şunları söyledi: "Doğan Cüceloğlu bizim kuşağın kutup yıldızıdır. Türkiye'de psikoloji biliminin sınırlarını tek başına genişletmiş, eğitimden toplumsal sorunlara çok geniş bir alanda hümanist bir bakışın geniş kesimlere ulaşmasına öncü olmuştur.

Türkiye'nin şu kamplaşmış zemininde Doğan hocanın hümanist çağrısına ihtiyacımız var. Çok çok üzgünüm çünkü en son iki hafta önce telefonda konuşup ortak bir proje yapalım diye sözleşmiştik. Nasip olmadı. Bazı şeyleri ertelememek gerekiyor." Cüceloğlu'nun son kitabı "Var mısın?"ı birlikte hazırladığı Kanal D ana haber sunucusu, gazeteci Deniz Bayramoğlu ise, "Türkiye çok büyük bir insanı kaybetti" ifadelerini kullandı.

BOŞLUĞU DOLDURULAMAYACAK"

Türk Psikologlar Derneği Başkanı Prof. Dr. Okan Cem Çırakoğlu da "Doğan hocamız, mesleğimizin, modern psikolojisinin en önemli isimlerinden biriydi. Boşluğu asla doldurulamayacaktır. Psikolojiye ve ülkemize önemli hizmetler verdiği, bilimselliği koruyarak bizim dalımızı insanlara tanıttığı için minnettar kalacağız. Cüceloğlu, yazdığı kitaplala herkese yol göstermiş, öğrencilerine örnek olmuştur" diye konuştu.

KENDİ DİLİNDEN ÖZGEÇMİŞİ

Doğan Cüceloğlu, Mersin'in Silifke ilçesinde 11 çocuklu bir ailenin 11'inci çocuğu olarak dünyaya geldi. Ortaokulu Silifke'de bitirdikten sonra subay olan ağabeylerinin yanında Ankara ve Kırklareli'de liseyi bitirdi. İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden mezun olan Cüceloğlu, ABD'de Illinois Üniversitesi'nde bilişsel psikoloji doktorasını yaptı. Türkiye'de Hacettepe Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi'nde çalıştı, Fulbright bursu ile Berkeley'deki Kaliforniya Üniversitesi'nde ziyaretçi öğretim üyesi olarak bir sene görev aldı.

1980-1996 yılları arasında ABD'deki Fullerton şehrinde California Eyalet Üniversitesi'nde görev aldı. Amerika'daki görevinden emekli olup ayrıldıktan sonra Türkiye'de kitap yazmayı sürdürdü. Kitap yazmanın yanı sıra konferanslar ve seminerler verdi, televizyon programları yaptı. 40'tan fazla bilimsel makalesi ve çok sayıdaki kişisel gelişim kitabı ile tanınıyordu.

"ANNEN YOK, KİMSEN YOK"

Doğan Cüceloğlu, bir röportajında 10 yaşındayken annesini kaybettiğini söyleyerek, ölümle tanışmasını gözleri dolarak şöyle anlatmıştı: "Annem hastalandı ve öldü diyorlar ama hep içimde 'Misafirliğe gitti, bir gün sonra gelecek, iki gün sonra gelecek' diye bakıyorum. Üç gün geçti gelmedi, dört gün geçti gelmedi, beş gün geçti gelmedi. Ve bir gün dedim ki 'Ben annemi bir daha göremeyeceğim.' Ölümün o zaman farkına vardım, bir daha göremeyeceğim. Ve kaçtım, mezarının yanına gittim.

Ve orada annem, böyle kalakaldım. Annemi bir daha göremeyeceğim, öyle kalakaldım. Eve geldim, babamı gördüm ve dedim ki 'Allahım inşallah babam ölmez.' Çünkü ölümü öğrendim artık, ölünebiliyor. Babamın da kendine özgü sorunları vardı, o da dört yaşından beri babasız büyümüş. Bir gün bir şey yaptım 'Niye öyle yapıyorsun' diye bağırdı, ben kalakaldım ve enteresan bir şekilde çocuk aklımla şuna karar vermiştim: 'Annen yok, kimsen yok.' Ben böyle bir karar verdiğimi yıllar sonra anladım, annen yok kimsen yok. O zaman kimsen yoksa senin bir şey istemeye hakkın yok, sadece başkalarını memnun etmeye çalışırsın. Annen yok, kimsen yok."

İLK EVLİLİĞİNİ ANLATMIŞTI

Doğan Cüceloğlu, Amerika'da doktora öğrencisiyken, kendisi gibi doktora öğrencisi olan Emily ile tanıştı ve evlendi. On bir yıl süren evliliğinden üç çocuğu oldu: Ayşen, Elif ve Timur. Bu evliliğini Cüceloğlu, kendisine ait internet sitesinde şöyle anlatmıştı: "Amerika'da doktora öğrencisiyken, benim gibi doktora öğrencisi olan Kaliforniya'da doğmuş büyümüş Emily ile tanıştım ve evlendim. On bir yıl süren evliliğimizde üç çocuğumuz oldu: Ayşen, Elif ve Timur. Evlendiğimde ne kendimi tanıyormuşum, ne de evliliğin ne olduğunu. Silifke'de büyürken çevremde gördüğüm evlilik, koca, baba modelleriyle Kaliforniya'da büyümüş feminist bir Amerikalı kıza kocalık yapmaya çalıştım. Sonuç: hem ben çok ıstırap çektim hem de Emily'e acı çektirdim. Benim şimdi yüreğimi en çok yakan çocuklarıma verdiğim acılar. Onlardan dört yıl ayrı yaşadım." Doğan Cüceloğlu, halen Yıldız Hacıevliyagil Cüceloğlu ile evliydi.