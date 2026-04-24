Okullarda 7 basamaklı güvenlik dönemi

İçişleri Bakanlığı, eğitim kurumlarında yaşanan üzücü saldırıların ardından Türkiye genelini kapsayan dev bir güvenlik reformuna imza attı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla hazırlanan yeni modelde, okulların güvenliği sadece fiziki bekçilerle değil; emniyet, sağlık ve sosyal hizmet uzmanlarından oluşan profesyonel bir kadroyla sağlanacak.

Her Okula "Güvenlik Kabinesi"

Yeni dönemde her okulda bir "Güvenlik Yürütme Kurulu" kurulacak. Okul müdürü, rehber öğretmen, karakol amiri ve sosyal hizmet uzmanından oluşan bu "çekirdek kadro", okuldaki bütün risklere karşı birer erken uyarı sistemi gibi çalışacak.

Riskli Öğrencilere TSM Takibi ve Siber Kalkan

Modelin en dikkat çeken ayaklarından birini sağlık ve teknoloji oluşturuyor:

Psikolojik Takip: Psikolojik veya psikiyatrik destek alan öğrencilerin durumları, yaşanabilecek olumsuzlukları önlemek adına Toplum Sağlığı Merkezleri (TSM) ile koordineli olarak kolluk kuvvetleri tarafından takip edilecek.

Sanal Devriye: Emniyete bağlı sanal devriye ekipleri; sosyal medya ve çevrimiçi oyun gruplarında çocukları bekleyen dijital tuzaklara karşı 7/24 sahada olacak.

İŞTE 7 BASAMAKLI YENİ MODEL:

Risk Analizleri: Mevcut sistem güncellenecek, tehdit tanımları baştan yapılacak. Fiziki Güvenlik: Okul giriş-çıkışları ve çevre güvenliği sıkılaştırılacak. Erken Uyarı: Karakollarla entegre kameralar ve hızlı müdahale sistemleri kurulacak. Sağlık Koordinasyonu: TSM aracılığıyla riskli öğrenci takibi yapılacak. Siber Takip: Sosyal medya ve oyun grupları yakın markaja alınacak. Bakanlıklar Arası Veri Ağı: MEB, Sağlık ve Aile Bakanlıkları arasında veri paylaşımı sağlanacak. Eğitim ve Farkındalık: Öğrenci ve velilere yönelik konferans ve seminerler düzenlenecek.

Bakan Çiftçi, bu modelle okullardaki "sessiz tehlikelerin" önceden tespit edileceğini ve eğitim yuvalarının tam korumalı hale getirileceğini vurguladı.