Prof. Dr. Doğan Cüceoğlu evinde ölü bulundu

Ünlü psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu, İstanbul'daki evinde hayatını kaybetti. 83 yaşındaki Cüceloğlu'nun nasıl öldüğü otopsi sonucu anlaşılacak.
ELÇİN GÖRSÜN
Elçin Damar (7), genetik hastalıkla dünyaya geldi. Görme yetisi geriledi. Ailesi, yetkililere seslendi: 20'sinde kör olacak. Yurt dışında tedavisi var. Yardım edin!
KRİSTİNA'NIN SIRRI
Ukraynalı Kristina, Bodrum'da ölü bulundu. Arkadaşları konuştu: Gizemli bir insandı. Daima hayatında çok önemli biri olduğunu söylerdi.
ELÇİN GÖRSÜN
Elçin Damar (7), genetik hastalıkla dünyaya geldi. Görme yetisi geriledi. Ailesi, yetkililere seslendi: 20'sinde kör olacak. Yurt dışında tedavisi var. Yardım edin!
KRİSTİNA'NIN SIRRI
Ukraynalı Kristina, Bodrum'da ölü bulundu. Arkadaşları konuştu: Gizemli bir insandı. Daima hayatında çok önemli biri olduğunu söylerdi.