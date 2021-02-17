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    Prof. Dr. Doğan Cüceoğlu evinde ölü bulundu

    , 'daki evinde hayatını kaybetti. İşte haberin detayları ve 17 Şubat tarihli 'nden derlediğimiz diğer haberler...

    Evinde ölü bulundu
    Ünlü psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu, 'daki evinde hayatını kaybetti. 83 yaşındaki Cüceloğlu'nun nasıl öldüğü otopsi sonucu anlaşılacak.



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    Haberler Yaşam Prof. Dr. Doğan Cüceoğlu evinde ölü bulundu