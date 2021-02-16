Maalesef süreç öğrenciler için de oldukça zorlu. Sınavlara hazırlanan, yeni mezun olmuş iş bulmakta zorlanan gençlerimiz var… Onlara neler söylemek istersiniz?
Dc: Bu dönem gençler için kendine özgü zorlukları da beraberinde getirdi. Sadece sınava hazırlanma değil, iş bulma, sosyalleşememe, yalnızlaşma süreçleri de onlar için daha zor oldu. Yaşamla güreşen insan için çok ama çok yorucu bir dönem; genci bitkin ve bıkkın bırakabilir. Unutmayalım; sadece o genç değil, herkes bu koşullar içinde sınava hazırlanıyor ve iş arıyor. Yaşamla güreş etmeyip dans edebilecek olgunluğa gelmiş olanlar için bu dönem etki alanlarının, etki alanı içinde önceliklerinin, gönlünün muradını keşfedip büyük resimlerini inşa etmenin fırsatıdır. Ve yaşamla güreşen sıradan insanla yaşamla dans eden yetkin insan arasındaki fark bu dönemde açık seçik görülecek şekilde ortaya çıkacaktır. Bu dönemde gençler akıllı ve sabırlı bir çiftçi tutumu içinde kendi köklerini, özlerini besleyip güçlendirmeyi önemsemeli.
Öğrencilerin yıpranmış aileleri de var tabii… Onları da unutmamak gerek.
Dc: Yukarıdaki anlattığım şeyler tabii aileler hakkında çok şey söylüyor. Sağlıklı aileden sağlıksız çocuk yetişmesi çok enderdir. Sağlıklı aileyi ailenin yaşattığı değerlerle tanımlıyorum.Mesela şu sekiz değer aile için, eğitim için, ülkenin geleceği için çok önemli: 1- Çocukların merak etmesine izin veriliyor mu? Çocuğun merak edip soru sorma özgürlüğü var mı? 2- Hakkaniyet; 3 Dürüstlük; 4- Sorumluluk duygusu; 5- Halden anlamak; 6- Sınırlara saygı; 7- Sevgi ve 8- İşbirliği. Bu değerleri yaşatan aileler doğal olarak bu dönemde destek ve işbirliği içinde olacaklar, birbirlerine daha da yaklaşacaklardır.
Röportajın buraya kadar olan kısmında ben daha umut dolu ve iyi hissetmeye başladım… Pozitif düşünmek çok önemli değil mi?
Dc: Olumlu ve olumsuz düşünmenin ötesinde çok önemli bir konu var: gerçekle teması kesmemek. Yeniden altını çizmek istiyorum. Şimdi burada etki alanının farkında mısın? Yoksa öğrenilmiş çaresizlik içinde bir bataklığa saplanıp kalmış debelenip duruyor musun? Farkında olduğun etki alanı içinde önceliklerini nasıl belirliyorsun? Temel değerlerin ne? Hangi hedefe yolculuk yapmak üzere yola çıktın? Bu hedef senin seçtiğin bir hedef mi, yoksa sana empoze edilmiş, zorla verilmiş bir hedef mi? Elinden gelenin en iyisini yapmak için gayret vermeye hazır mısın? Tüm bu sorular uzun vadede insanın bedensel ve ruhsal sağlığını etkiler
Pandemi sürecinde filozofça meziyetler de edindik. Herkes özünde kim olduğunu, aslında ne ile mutlu olduğunu sorgulamaya başladı. İnsan kendini, kim olduğunu nasıl bulur? Yolun yarısında hala kendine yabancı çok insan varmış meğer..
Dc: Bu önemli bir gözlem. Günlük hayatın akışı içinde kendiyle baş başa kalma imkanı bulamayan insan günlük hayatın akışının içine giremeyince kendisinin de var olduğunu keşfetmeye başlıyor. "Hayatımda ben var mıyım? Ve "ben hayatımda kendim olarak ne kadar ve nasıl varım?" soruları ilk defa onlar için anlam kazanmaya başlıyor. Kendine yabancı insan, hayata ve herkese yabancı insandır.
Pozitif ayrımcılık yapacağım ve kadınlarımızı soracağım… Eğitimde, iş hayatında hem aileyi çekip çevirmek durumunda olan hem de hayalleri olan kadınlarımıza neler söylemek istersiniz? Pandemi dönemi hayli yük bindi omuzlarına.
Dc: Kadın ve erkek ikisi de insandır. Pandemi döneminde aslında erkeğin de, kadının da üzerine farklı sorumluluklar, yükler bindi. İnsan kadın ve insan erkek insan insana bir ilişki içinde hakkaniyet ve liyakat zemininde işbirliği yapabilirse aile hayatı muhteşem olur. Bu uygar bir toplum olmamız için de kaçınılmaz bir zarurettir. Bu gerçekleşince kadının kadınlığı tüm güzelliği ve çekiciliği ile kendini bulur. Bu gerçekleşince erkeğin erkekliği de doğal gücüne kavuşur. İnsan insana konuşup liyakat ve hakkaniyetle işbirliği içine girebilenler biyolojileriyle, gönülleriyle, zihinleriyle bütünleşerek en güçlü sevgili olurlar. İnsan insana ilişki içine giremeyenler ve zorlananlardan bazıları için bu süreç bir farkına varma, sorgulama, değişim için tohumların atıldığı bir süreç haline gelebilir.
''Başarı, mevcut koşullar içinde ne yapması gerektiğini bilmek ve yapabileceğinin en iyisini yapma gayreti içinde olmaktır. Başarı sonuçta değildir; gayrettedir.''