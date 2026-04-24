Çorlu’da polisten hayat kurtaran dokunuş: Sara nöbeti geçiren kadını düşerken tuttu

Olay, 17 Nisan Cuma günü Çorlu Hükümet Konağı önünde meydana geldi. Cadde üzerinde yürüyen genç bir kadın, aniden fenalaşarak sara nöbeti geçirmeye başladı. O esnada Çorlu Kaymakamlığı protokol girişinde görevli olan polis memuru Aslan Mehmet İyidoğan, kadının sendeleyerek yürüdüğünü ve dengesini kaybettiğini fark ederek hızla yanına koştu.

Olası Bir Travmayı Engelledi

Polis memuru İyidoğan, bilincini kaybederek yere yığılmak üzere olan kadını son anda kollarından tutmayı başardı. Kadının sert zemine düşerek kafa travması veya ağır yaralanma yaşamasını engelleyen duyarlı polis, sağlık ekipleri gelene kadar kadının yanından ayrılmadı. İyidoğan'ın bu profesyonel ve insani yaklaşımı, olayı gören vatandaşlar tarafından büyük takdirle karşılandı.

Sağlık Ekiplerine Teslim Edildi

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, sara nöbeti geçiren kadına ilk müdahaleyi Hükümet Konağı önünde yaptı. Kontrol altına alınan genç kadın, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis memurunun dikkati sayesinde kadının kazasız bir şekilde kurtarılması günün en anlamlı haberi oldu.