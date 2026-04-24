Motosiklet Koltuğunda Gizli Bölme: Para Trafiği Kamerada

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derinleştirilen soruşturmada, eski Belediye Başkanı Şükrü Sözen ve iş insanı Erdem Buzkan arasındaki kirli para trafiği deşifre edildi. Görüntülerde, Buzkan'ın motosikletinin koltuk altındaki özel bölmede taşıdığı paraları iş yerine getirdiği, ardından Sözen'in bu paraları siyah bir çantaya doldurarak ayrıldığı görülüyor.

"Erdem'i Kasası Olarak Kullanırdı"

Soruşturma kapsamında tutuklanan eski Yapı Kontrol Müdürü Mustafa Yavuz'un ifadesi, sistemin nasıl işlediğini ortaya koydu. Yavuz, Şükrü Sözen'in Konya Beyşehir'de bir silah fabrikasının gayri resmi sahibi olduğunu iddia ederek şunları söyledi:

"Erdem'i kasası olarak kullanırdı. İhale sahiplerinden ve festival stantlarından toplanan paraları Erdem Buzkan bizzat toplayıp Şükrü Sözen'e verirdi."

"Bir Çuval Parayı Elle Saydık"

Şirketin muhasebecisi S.B. ise kan donduran bir itirafta bulundu. 2019 yerel seçimlerinden sonra iş yerine bir çuval dolusu para getirildiğini belirten S.B., "O dönem para sayma makinemiz yoktu. Erdem Buzkan 'bunları sayın' dedi, biz de çalışanlar olarak bir çuval parayı tek tek elle sayıp kendisine teslim ettik" dedi. Muhasebeci ayrıca, Sözen'in düzenli olarak döviz dolu çantalarla geldiğini ve bu paraların belirli bir döviz bürosunda bozdurulduğunu ifade etti.

Soruşturma Derinleşiyor

Geçen yıl Eylül ayında başlayan ve Şükrü Sözen ile kardeşi Fatih Sözen dahil 16 kişinin tutuklandığı operasyon, ortaya çıkan bu yeni görüntüler ve itiraflarla "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" boyutuna taşındı. Jandarma ve savcılık, motosikletli sevkiyatın ve "çuval dolusu" paraların izini sürmeye devam ediyor.