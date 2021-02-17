Müge Anlı'nın programına katılan Kamile Balığkurdu, suçladığı Murat Akın'a canlı yayında terliğini çıkarıp fırlattı

Pınar Geyik yıllar önce kayıplara karışan annesi Gülşen Caymaz'ı Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aramaya başlamıştı. 8 yıl önce sırra kadem basan Gülşen Caymaz olayında perde aralandıkça genç kadının özel hayatı da ortaya saçıldı. Onu son görenlerden biri olan Murat Akın, genç kadının 20 farklı erkekle gezdiğini söyledi. Genç kızın annesi bugün canlı yayına 'duyduğu bu sözlerin' hıncıyla gelmişti. 'Bir dakika Müge Hanım' diyen anne, terliğini çıkartıp stüdyoyu birbirine kattı. İşte Müge Anlı'daki anne terliği krizi...