Haberler Video Haber Videoları Müge Anlı'nın programına katılan Kamile Balığkurdu, suçladığı Murat Akın'a canlı yayında terliğini çıkarıp fırlattı

Müge Anlı'nın programına katılan Kamile Balığkurdu, suçladığı Murat Akın'a canlı yayında terliğini çıkarıp fırlattı

Müge Anlı'nın programına katılan Kamile Balığkurdu, suçladığı Murat Akın'a canlı yayında terliğini çıkarıp fırlattı
17.02.2021 16:58
Ana Sayfa 04:56
Doktor eşini katledip intihar...
Ana Sayfa 06:33
Kılıçdaroğlu ve HDP'ye sert...
Ana Sayfa 01:12
Bakan Koca'dan flaş aşı...
Ana Sayfa 07:05
CHP'li Bakırköy Belediyesi'nde...
Ana Sayfa 00:40
Güzel oyuncu Demet Özdemir'in...
Ana Sayfa 06:37
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na...
Ana Sayfa 00:36
Yanan otomobili kartopu atarak...
Ana Sayfa 00:42
Tunceli'de 4.1 büyüklüğünde...
Ana Sayfa 01:36
TEM otoyolu işte böyle savaş...
Ana Sayfa 02:54
İki mahalleden ABD'ye milyon...
Ana Sayfa 02:26
İstanbul Kağıthane’de istinat...
Ana Sayfa 00:20
Bitcoin 50 bin doları aşarak...

Pınar Geyik yıllar önce kayıplara karışan annesi Gülşen Caymaz'ı Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aramaya başlamıştı. 8 yıl önce sırra kadem basan Gülşen Caymaz olayında perde aralandıkça genç kadının özel hayatı da ortaya saçıldı. Onu son görenlerden biri olan Murat Akın, genç kadının 20 farklı erkekle gezdiğini söyledi. Genç kızın annesi bugün canlı yayına 'duyduğu bu sözlerin' hıncıyla gelmişti. 'Bir dakika Müge Hanım' diyen anne, terliğini çıkartıp stüdyoyu birbirine kattı. İşte Müge Anlı'daki anne terliği krizi...


Haber Videoları