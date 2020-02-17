Diyarbakır'da evlat zaferi! Oğluna kavuşan Melik Aslan duygularını anlattı 17.02.2020 23:51

Diyarbakır HDP İl Binası önünde 168 gündür devam eden nöbetten bugün bir sevindirici haber daha geldi. Dağa kaçırılan çocuğu için Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde "evlat nöbeti" tutan baba Melik Aslan, polisin ikna çalışmasıyla oğlu Volkan Aslan'a kavuştu. Evlatlarına kavuşan aile sayısı 8'E ulaştı. Evladına kavuşan baba Aslan duygularını A Haber'e anlattı...

Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde "evlat nöbeti" tutan baba Melik Aslan, polisin ikna çalışmasıyla oğlu Volkan Aslan'a kavuştu. Evlatlarına kavuşan aile sayısı 8'E ulaştı. Evladına kavuşan baba Aslan duygularını A Haber'e anlattı...