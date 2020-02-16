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  • 16.02.2020 08:13
  • Son Güncelleme: 16.02.2020 08:13

'da evlat nöbeti devam ediyor: Oğlumu kaçırdı 'ya teslim etti

’da çocukları tarafından kaçırılan ailelerin evlat nöbeti devam ediyor. Oğlundan haber alamadığı için önündeki eyleme katılan acılı baba , “Oğlumu 5 yıl önce HDP’nin gençlik kolları kaçırıp, PKK’ya teslim etti” ifadelerini kullandı.

Oğlumu HDP kaçırdı PKK'ya teslim etti

Terör örgütünce zorla ya da kandırılarak dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle İl Binası önünde oturma eylemi başlatan annelerin evlat nöbeti, 166'ıncı gününde 86 aileyle sürüyor. Hakkâri'nin Şemdinli İlçesi'nde iki yıl önce okuldan çıkarken, terör örgütü mensupları tarafından silah zoruyla kaçırılan 12 yaşındaki kızı Özlem için eylemini günlerdir sürdüren annelerden Vahide Çiftçi, "HDP önünde oturmak için değil, kızım Özlem'i almak için diğer çocuklarımı evde bırakıp geldim. Kızım dağda soğukta aç kalıyor. Kızımın dönmesini istiyorum. Kızım beni duyuyorsan gel, devlete teslim ol. Teslim olanlar oldu, sen de gel. Senin elinde kalem olmasını, okumanı istedim. Elinde silah olsun istemedim. Senin için buradayım. Soğuk havaya rağmen anne yüreği dayanarak, eylemimizi sürdürüyoruz. 166 gün değil, 166 ay geçse de evlatlarımızı almadan buradan ayrılmayacağız" dedi.

"13 YAŞINDAYKEN KAÇIRILDI"
'ın Uludere ilçesinden oğlu Ercan için gelerek eylemini günlerdir sürdüren baba , 6 yıl önce evladının daha 13 yaşındayken silah zoruyla dağa kaçırıldığını söyledi. Baba Yıldız, "Oğlum beni görüyor ve izliyor ise devletimizin kolu uzundur. Terör örgütünden kaçıp güvenlik güçlerine teslim olsun. Ben oğlumu almadan asla buradan gitmem. Oğlum gelinceye kadar eylemimi sürdüreceğim" dedi. Şırnak'ın Cizre ilçesinde 5 yıl önce kaçırılan asker oğlu Emrah Avunan için oturma eylemi yapan Bilal Avunan da, oğlunu, HDP'nin gençlik kolları kaçırıp, 'ya teslim ettiğini söyledi.

ŞU ANA KADAR 6 AİLE EVLADINA KAVUŞTU
Eylemin sürdüğü bugüne kadar annelerden Hacire Akar, Hatice Ceylan, Hüsniye Kaya, Halime Kadran, Necla Açan ve Aslıhan Eşrefoğlu evlat nöbeti sayesinde Kandil'in elinden kurtardıkları çocuklarına kavuştu.

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