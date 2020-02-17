Dağa kaçırılan çocuğu için Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde "evlat nöbeti" tutan baba Melik Aslan, polisin ikna çalışmasıyla evladına kavuştu. Böylece Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerden evladına kavuşanların sayısı 8'e yükseldi.

2014 YILINDA PKK TARAFINDAN KAÇIRILMIŞTI

Melik Aslan'ın oğlu Volkan Aslan (17) 2014 yılında çalıştığı İstanbul'da terör örgütü PKK yandaşları tarafından kandırılarak dağa kaçırılmıştı. Bunun üzerine baba Melik Aslan, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde nöbete başlamıştı.

Erzurum'un Karaçoban ilçesinden gelen baba Aslan, "Benim oğlum kayıptır. 2014 yılından beri kendisinden haber alamıyorum. İstanbul'da benim oğlumu çaldılar, götürüp sattılar" diye konuşmuştu.