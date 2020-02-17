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  • Son Güncelleme: 17.02.2020 20:03

Son dakika: 'da "" tutan baba evladına kavuştu!

Son dakika haberine göre, Dağa kaçırılan çocuğu için İl Başkanlığı önünde "" tutan baba , polisin ikna çalışmasıyla evladına kavuştu.

Bir aile daha evladına kavuştu!

Dağa kaçırılan çocuğu için İl Başkanlığı önünde "" tutan baba , polisin ikna çalışmasıyla evladına kavuştu. Böylece Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerden evladına kavuşanların sayısı 8'e yükseldi.

2014 YILINDA PKK TARAFINDAN KAÇIRILMIŞTI
Melik Aslan'ın oğlu Volkan Aslan (17) 2014 yılında çalıştığı İstanbul'da terör örgütü PKK yandaşları tarafından kandırılarak dağa kaçırılmıştı. Bunun üzerine baba Melik Aslan, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde nöbete başlamıştı.

Erzurum'un Karaçoban ilçesinden gelen baba Aslan, "Benim oğlum kayıptır. 2014 yılından beri kendisinden haber alamıyorum. İstanbul'da benim oğlumu çaldılar, götürüp sattılar" diye konuşmuştu.

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Haberler Güncel Son dakika: Diyarbakır'da "evlat nöbeti" tutan baba Melik Aslan evladına kavuştu!
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