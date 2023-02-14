198'inci saatte kurtulan kardeşler protein tozuyla ayakta kaldı: ''Kurtarılacağımı biliyordum''

Asrın felaketinin yaşandığı bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Aynı anda iki mucizenin yaşandığı Kahramanmaraş'taki Pınar Apartmanı bir kez daha umut oldu. Muhammed Enes'in sesi duyulunca askerler, madenciler ve AFAD görevlilerinin yanı sıra yerli ve yabancı kurtarma ekipleri seferber oldu.

198 SAAT SONRA GELEN MUCİZE

Madenciler domuz damı yaptı, askerler de enkaz altındaki sporcu Muhammed Enes'e 198 saat sonra ulaştı. Muhammed Enes, yanında ağabeyi 21 yaşındaki ağabeyi Abdülbaki ile konuştuklarını daha büyük ağabeyinden ilk günlerde ses aldığını söyledi. Zamanla yarış sonrası 4-5 saatlik çalışma ile önce Muhammed Enes ardından da ağabeyi Abdülbaki Yeninar, enkazdan şuuru açık olarak çıkarıldı.

KARDEŞLERİN SAĞLIK DURUMLARI İYİ

112 ambulansıyla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Yeninar kardeşlerin durumunun iyi olduğu bildirildi.

Doktorlar da burada seferber olup bütün kan değerleri, filmleri ve diğer tetkikleri inceledi.

"ASKERLER YANIMIZA GELİNCE SESLERİ GELİNCE FERAHLADIK"

Ağabeyi ile birkaç gün ağladıklarını, annesi ve ailesi hakkında konuştuklarını sonra da diğer günler ağabey-kardeş nasıl günler geçirdiklerini konuştuklarını ifade eden Muhammed Enes şöyle dedi:

Yanımızda erzak da vardı. Ancak protein tozu içtik. Bir asker ağabeyimiz var. Mehmet ağabey, onun geleceğini de biliyordum. Askerler yanımıza gelince sesleri gelince ferahladık. Daha sonra önce beni, sonra ağabeyimi çıkardılar.

ANNESİ 2 GÜN ÖNCE ENKAZ ALTINDAN SAĞ ÇIKTI

17 yaşındaki Muhammed Enes, görevlilere sürekli annesini sordu. Annesinin de enkazdan 2 gün önce sağ olarak çıkarıldığı, ayaklarında problem olduğu için Kayseri'deki hastaneye sevk edildiği öğrenildi.

PROTEİN TOZU KULLANDIK

21 yaşındaki Abdülbaki Yeninar da inancını kaybetmediğini, kurtulacağını bildiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

Kardeşim vücut yapıyor, sporla ilgileniyor. Onun protein tozları vardı. Onu kullandık. İçim çok rahattı. Kurtarılacağımı biliyordum. Dua ettik enkaz altınayken. Orada içeriye hava geliyordu. Dışarıda oradaki kadar iyi nefes almadım. İçime çektikçe çekesim geliyordu. Oksijen problemi hiç yaşamadık.

YAKINLARI CESETLERİNİ BEKLEDİ

Diğer yandan Yeninar Ailesi'nin fertleri, Muhammed Enes ve ağabeyi Abdülbaki'den ümidi kestiklerini, cesetlerini beklediklerini belirtti.