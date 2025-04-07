Giriş Tarihi: 07 Nisan 2025 16:05 Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2025 16:05

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, düğün dönüşü meydana gelen korkunç trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı. Edinilen bilgilere göre, ilçe girişinde F.G. yönetimindeki 21 ABB 381 plakalı araç, önüne çıkan domuza çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç, karşı şeride geçerek S.Y. yönetimindeki 34 CDE 683 plakalı araçla çarpıştı.

Kazanın ardından, düğünden dönen akrabalar olan F.G., B.A., S.A., M.A., Yusuf Gözen ve diğer aracın sürücüsü S.Y. ile yolcu R.Ö. yaralandı. Olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilerek ilk müdahale yapıldı. Yaralılar, kentteki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

Yaralılardan Yusuf Gözen, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Durumu ağır olan B.A. ise yoğun bakımda tedavi edilmeye devam ediliyor. Gözen'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Lice ilçesinde toprağa verildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.