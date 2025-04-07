Giriş Tarihi: 07 Nisan 2025 14:11 Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2025 14:12

ŞİŞLİ'de 4 katlı binanın zemin katındaki dairede silahlı saldırıda 1'i hamile kadın 2 kişi öldürüldü. Saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen yüzleri maskeli 4 şüphelinin kaçtığı anlar 2 farklı açıyla güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Kuştepe Mahallesi'nde bir binanın zemin katındaki dairede meydana geldi. S.Y. G.K., ve D.K. polisi arayarak arkadaşlarının evde yüzleri maskeli kişilerce silahla vurulduğunu söyledi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, girdikleri dairenin salonunda biri kadın 2 kişinin kanlar içinde yerde yattığını gördü. Sağlık ekipleri ağır yaralı olduklarını tespit ettiği iki kişiyi ilk müdahalelerinin ardından hastaneye sevk etti. Hamile olduğu öğrenilen Kader Küçükcoşkun ve Gültekin Gezer kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybederken ihbarda bulunan S.Y. G.K., D.K. ve apartman görevlisi T.E. ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Küçükcoşkun'un 1 kurşun ile Gezer'in ise 9 kurşunla öldüğü belirlendi. Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

4 ŞÜPHELİ KAMERADA

Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürerken saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen 4 kişinin kaçtığı anlar 2 farklı açıdan güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde olayın yaşandığı sokaktan çıkan 4 kişinin koşarak kaçtığı görülüyor. Öte yandan Olayın yaşandığı sokakta yaşayan Selma Çelik, "Ne olduğunu bizde tam olarak bilmiyoruz. Gece camdan baktığımızda ambulansı ve polisleri gördük. Bir kadın ve erkeğin bağırış seslerini duyduk ama ben gördüğümde olay bitmişti sanırım. Çünkü ambulans gitmek üzereydi. Aşağıda birileri vardı, akrabası mıydı kimdi bilmiyorum. Feryat duyduk sadece" diye konuştu