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Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan CHP'li İBB'nin 'Türkçe Kur'an' ve 'Türkçe ezan' skandalına ilişkin açıklama

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan CHP'li İBB'nin 'Türkçe Kur'an' ve 'Türkçe ezan' skandalına ilişkin açıklama
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Diyanet İşleri Başkanlığı CHP'li İBB'nin Şeb-i Arus töreninde Kur'an-ı Kerim'i Türkçe okumasına ve kadın-erkek yapılan sema gösterisine ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Kur’an’ın tercümesine Kur’an denilemeyeceği ve tercümesinin Kur’an hükmünde olmadığı konusunda İslâm alimleri görüş birliği içindedir. Yüce Rabbimizin öğütleri ve buyruklarını öğrenmek maksadıyla, Kur'an-ı Kerim'in meal ve tefsirlerini okumak gerekli olmakla birlikte okunan bu tercümelerin Kur’an olarak isimlendirilmesi caiz olmadığı gibi mealin Kur’an yerine okunması da doğru değildir." ifadelerine yer verildi.


Diyanet İşleri Başkanlığı CHP'li İBB'nin Şeb-i Arus töreninde Kur'an-ı Kerim'i Türkçe okumasına ve kadın-erkek yapılan sema gösterisine ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Kur'an'ın tercümesine Kur'an denilemeyeceği ve tercümesinin Kur'an hükmünde olmadığı konusunda İslâm alimleri görüş birliği içindedir. Yüce Rabbimizin öğütleri ve buyruklarını öğrenmek maksadıyla, Kur'an-ı Kerim'in meal ve tefsirlerini okumak gerekli olmakla birlikte okunan bu tercümelerin Kur'an olarak isimlendirilmesi caiz olmadığı gibi mealin Kur'an yerine okunması da doğru değildir." ifadelerine yer verildi.
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