Dışişleri Bakanlığı açıkladı: 20 Türk koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti 17.04.2020 14:40

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı, koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışında 15-16 Nisan tarihlerinde 20 Türk vatandaşın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs nedeniyle Avrupa genelinde Türklerin ölüm oranları giderek artıyor.

Dünya genelinde 147 bin 340 kişinin ölümüne yol açan Covid-19, 2 milyon 193 bin 673 kişiye bulaştı.

Avrupa'da Türklerin yaşadığı Almanya, Fransa, Hollanda, İngiltere, Belçika, İsveç, İsviçre ve Avusturya'da da virüs kaynaklı ölümler oldu.

Dışişleri Bakanlığı, koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışında 15-16 Nisan tarihlerinde 20 Türk vatandaşın hayatını kaybettiğini açıkladı.