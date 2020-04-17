Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Pnömokok aşısı, Covid-19'un ağır geçmesini önleyen faktörlerden | Video 17.04.2020 14:58

Son dakika haberi... Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, çok ucuza, çok zararsız bir şekilde 13 hastalığa karşı yapılan rutin aşıların insanları koruduğunu söyledi. Ceyhan, "Pnömokok aşısı Covid-19 geçiren hastaların durumunun ağırlaşmasını önleyen faktörlerden bir tanesi. Grip aşısı da risk grubu varsa, grip sezonundaysa yapılması yarar olan bir aşı" dedi.