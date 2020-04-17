Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan flaş açıklama: Büyük çaplı bir operasyon başlattık! 17.04.2020 14:37

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay "Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşımızın ramazan ayını evlerinde geçirebilmesi için büyük çaplı operasyon başlattık" ifadelerini kullandı. Oktay paylaştığı mesajında, "Amacımız vatandaşlarımızın inşallah mübarek Ramazan Bayramında sevdikleriyle kucaklaşmalarını sağlayabilmek. Milletimiz azimli, devletimiz güçlü ve kararlıdır. Bu millet bu zorlu mücadeleyi de, tarihte örneklerini defalarca sergilediği gibi, hep birlikte kardeşlik ve dayanışma içinde kazanacaktır” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın yaklaşan ramazan ayı ve bayramını evlerinde geçirebilmesi için büyük çaplı bir operasyon başlattıklarını duyurdu.

Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede, Türkiye'nin dünyanın neresinde olursa olsun vatandaşlarının yanında olduğunu belirtti.

Salgına karşı yürüttükleri zorlu mücadele sürecinde dünyanın dört bir yanından 25 bin vatandaşı aileleriyle kavuşturduklarını kaydeden Oktay, "Şimdi de, Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşımızın yaklaşan ramazan ayını ve bayramı evlerinde geçirebilmeleri için yine Dışişleri, İçişleri, Ulaştırma ve Altyapı, Sağlık, Gençlik ve Spor bakanlıklarımız ve ilgili valiliklerimizle birlikte büyük çaplı bir operasyon başlattık. Amacımız vatandaşlarımızın inşallah mübarek Ramazan Bayramı'nda sevdikleriyle kucaklaşmalarını sağlayabilmek." ifadelerini kullandı.

Oktay, milletin azimli, devletin güçlü ve kararlı olduğunu vurgulayarak, "Bu millet bu zorlu mücadeleyi de tarihte örneklerini defalarca sergilediği gibi hep birlikte kardeşlik ve dayanışma içinde kazanacaktır." değerlendirmesinde bulundu.