Haberler Haber Videoları Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan flaş Suriye açıklaması! Yunanistan'a '12 mil' ayarı: 1 mil dahi genişlemeye izin vermeyiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan flaş Suriye açıklaması! Yunanistan'a '12 mil' ayarı: 1 mil dahi genişlemeye izin vermeyiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan flaş Suriye açıklaması! Yunanistan'a '12 mil' ayarı: 1 mil dahi genişlemeye izin vermeyiz
29.12.2022 16:39

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Doğu Akdeniz ve Ege'de provokatif tutum sergileyerek Türkiye'yi hedef alan Yunanistan'a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ayar geldi! Karasularını hadsiz bir şekilde 12 mile çıkarma planlarına yanıt veren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Son günlerde, Yunan basınında özellikle Girit'in çevresinde kara sularının 12 mile çıkarılacağına dair haberler var. Bizim bu konudaki tutumumuz net. Değil 12, Ege'de 1 mil dahi kara suyu genişlemesine izin vermeyiz. Meclis'imizin bu konuda 1995'de aldığı karar nettir ve halen geçerlidir" ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu, dün gerçekleştirilen Türkiye, Rusya ve Esed rejimi arasındaki üçlü toplantıya ilişkin, "faydalı bir görüşme olduğunu söyleyebilirim" ifadesini kullanarak, kalıcı bir barış ve istikrar için rejimle angajmanın önemli olduğunu söyledi.

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