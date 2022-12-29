Haberler Haber Videoları Şam ile 11 yıl sonra ilk temas! Bakan Hulusi Akar'dan, Moskova'daki Suriye temasına ilişkin açıklama

Şam ile 11 yıl sonra ilk temas! Bakan Hulusi Akar'dan, Moskova'daki Suriye temasına ilişkin açıklama

Şam ile 11 yıl sonra ilk temas! Bakan Hulusi Akar'dan, Moskova'daki Suriye temasına ilişkin açıklama
29.12.2022 10:09 - Son Güncelleme: 29.12.2022 10:11

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan, çeşitli görüşmeler için gittikleri Rusya'nın başkenti Moskova’da Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Suriye Savunma Bakanı Abbas ile bir araya geldi. Ankara ve Şam'ın 11 yıl sonra gerçekleştirdiği ilk temas tüm dikkatleri üzerine toplarken üçlü formattaki toplantıların devamı konusunda mutabık kalındı. Bakan Akar, Türkiye-Rusya ve Suriye arasındaki üçlü toplantıya ilişkin, “Toplantıda Suriye ve bölgedeki durumun bir an önce olumlu yönde gelişmesi, sulhun, sükunun, istikrarın sağlanması için neler yapılabileceğini görüştük. Bu manada önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek çalışmaların bölgede ve Suriye'de barışa ve istikrara giden yolda ciddi katkılar sağlanabileceğini değerlendiriyoruz." dedi.

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