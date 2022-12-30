Haberler Haber Videoları Ankara'da kanlı infaz! MHP Ülkü Ocakları Eski Başkanı Doç. Dr. Sinan Ateş sokak ortasında öldürüldü! (İLK GÖRÜNTÜLER)

Ankara'da kanlı infaz! MHP Ülkü Ocakları Eski Başkanı Doç. Dr. Sinan Ateş sokak ortasında öldürüldü! (İLK GÖRÜNTÜLER)

Ankara'da kanlı infaz! MHP Ülkü Ocakları Eski Başkanı Doç. Dr. Sinan Ateş sokak ortasında öldürüldü! (İLK GÖRÜNTÜLER)
30.12.2022 16:48

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Son dakika haberi! Ankara'da silahlı saldırıya uğrayan biri ağır 2 kişi yaralandı. Ağır yaralanan eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in hayatını kaybettiği bildirildi.

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Ankara'da silahlı saldırıya uğrayan biri ağır 2 kişi yaralandı.

MOTOSİKLETLİ KİŞİLER SİLAHLA SALDIRDI
Alınan bilgiye göre, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı akademisyen Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi 1456 Sokak'taki İnci Apartmanı'ndan çıktıkları sırada, motosikletli kişinin silahlı saldırısına uğradı.

SİNAN ATEŞ AĞIR YARALANDI
Saldırıda Sinan Ateş başına isabet eden kurşunla ağır yaralanırken, Selman Bozkurt da omzundan yara aldı.

SİNAN ATEŞ HAYATINI KAYBETTİ
Başından vurulan Ateş, olay yerinde hayatını kaybetti, arkadaşı Bozkurt ise omzundan vurularak yaralandı.

İhbarla olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olayın ardından kaçan motosikletli saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

2 SAAT ÖNCE FIRAT ÇAKIROĞLU'NU ANMIŞ
Silahlı saldırıda hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sinan Ateş'in, olaydan 2 saat önce, Twitter'da yaptığı paylaşımla İzmir'de 2015 yılında karşıt görüşlü öğrencilerin kavgasında yaşamını yitiren Ülkü Ocakları Ege Üniversitesi sorumlusu Tarih bölümü öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nu andığı görüldü.

Ateş, paylaşımında, "Şafağın hiç sökmeyeceğini düşündüğünüz anlarda aklınıza 40 çerisiyle Çin sarayını basan Kürşat, idealleri uğruna dağlara çıkan Enver, işgal donanmasına bakıp 'Geldikleri gibi giderler' diyen Mustafa Kemal, 30 kişi kalsak da mücadelemiz sürecek diyen Fırat gelsin" ifadelerini kullandı.

'BİRBİRLERİNE ATEŞ ETTİLER'
Bu arada, olay sırasında bölgede olan kişilerden Ahmet Karaca, "Saldırgan motosikletle geldi, bir kişiydi. Diğer taraftakiler 2 kişiydi. Biri yaralıydı, yerde yatıyordu. Silahla birbirlerine ateş açtılar. Her yer mermi kovanıyla doldu. Ben sesleri duyunca kaçtım, yere toprağın üzerine yattım" dedi.

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