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Son Dakika Haberi: Masko Sanayi Sitesi'nde bina çöktü! İşte ilk görüntüler

Son Dakika Haberi: Masko Sanayi Sitesi'nde bina çöktü! İşte ilk görüntüler
24.08.2021 15:46 - Son Güncelleme: 24.08.2021 15:49

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Son dakika haberine göre İkitelli'de bulunan Masko Sanayi Sitesi'nde bir binanın çöktüğü belirtiliyor. Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda iftaiye ekibi sevkedildi.

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İkitelli'de bir iş yerinde meydana gelen çökme nedeniyle olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Masko Mobilyacılar Sitesi A Blok'ta bulunan bir iş yerinde çökme meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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