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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2024, 11:25 Güncelleme Tarihi: 04 Temmuz 2024, 11:25

Dilan ve Engin Polat' 27 yıl yıl hapis talebi!

Kara para akladığı iddiasıyla 8 aydır tutuklu bulunan Dilan ve Engin Polat çifti hakkında, 3 ayrı suçtan 27 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Dilan ve Engin Polat geçtiğimiz Kasım ayında tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosu'nda görevli Cumhuriyet Savcısı Ahmet Çolak, yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Başsavcılık Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 16 şüpheli için "Örgüt yapısı içinde suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "Suç örgütü kurma ve üye olma" ve "Yasadışı Bahis" suçlarından 13 yıldan 27 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. Hazırlanan iddianame Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İddianame kabul edilirse sanıklar önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

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