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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 06 Kasım 2023, 12:54 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2023, 13:13

Rosto Mijonovik'in öldürüldüğü düşünülen villada keşif!

Son dakika haberleri... İnterpol'ün kırmızı bültenle aradığı Sırp çete lideri Zeljko Bojanic yine Sırp Rosto Mijonovik'i işkenceyle öldürdüğü iddiasıyla İstanbul Sarıyer'deki bir villada yakalanmıştı. Mijonovik'in cesedinin villanın bahçesine gömüldüğü iddiaları üzerine bahçede kazı yapılmış ancak ceset bulunamamıştı. Mahkeme kararıyla villada bugün keşif yapıldı.

İnterpol'ün kırmızı bültenle aradığı ve adı uyuşturucu kaçakçılığına karışan Sırp çete lideri Zeljko Bojanic, Sırp uyruklu Rosto Mijonovik'i işkence ile öldürdüğü şüphesiyle Sarıyer'de kaldığı villada yakalanmıştı.

Karadağ'da bulunan Skaljari çetesinin yöneticilerinden olduğu iddia edilen Risto Mijianoviç'in, Sarıyer'de bir restorandan kaçırıldıktan sonra bir villada işkence yapılarak öldürülmesi ile ilgili iddianame düzenlenmişti.

İddianamede, Mijanoviç'in Sarıyer Uskumruköy'de bulunan bir restoranda tuzağa düşürülerek kaçırıldığı, işkence edildikten sonra 10 Kasım 2020 günü öldürüldüğü, cesedinin hafif ticari araçla restoran yakınında bulunan Zeljko Bojaniç'e ait villanın arkasına gömüldüğü öne sürülmüştü.

İddialar üzerine villada kazı yapılmış ancak ceset bulunamamıştı.

Davanın görüldüğü 40. Ağır Ceza Hahkemesi'nde villada yeniden keşif yapılmasına karar verildi.

Villada keşif yapacak heyet bugün saat 11.00'de villanın bulunduğu siteye geldi. Yaklaşık 1 saat çalışma yapan ekipler, daha sonra villadan ayrıldı.

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