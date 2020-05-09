RAMAZAN İMSAKİYE
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DHKP-C'li teröristlerden kirli provokasyon! Gazi Cemevi’ni siper alıp polise saldırdılar

DHKP-C'li teröristlerden kirli provokasyon! Gazi Cemevi’ni siper alıp polise saldırdılar
09.05.2020 23:52

DHKP-C’ye bağlı Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek’in ölümünün ardından cenazesi İstanbul Sultangazi İlçesi’ndeki Gazi Mahallesi’ndeki Gazi Cemevi’ne götürülmüştü. DHKP-C’li terör örgütü mensuplarının Gazi Cemevi’ni siper alarak polise saldırı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.


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