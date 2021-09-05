Haberler Haber Videoları Devlet Bahçeli'nin yanında taklidini yaptı! Çok konuşulan videonun arka planı: Kanser hastası komedyene özel izin

Devlet Bahçeli'nin yanında taklidini yaptı! Çok konuşulan videonun arka planı: Kanser hastası komedyene özel izin

Devlet Bahçeli'nin yanında taklidini yaptı! Çok konuşulan videonun arka planı: Kanser hastası komedyene özel izin
05.09.2021 12:45 - Son Güncelleme: 05.09.2021 12:46
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Türk siyasetinin önemli figürlerinden biri de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli. Bahçeli'nin MHP grup toplantılarındaki açıklamaları söylediği atasözleri ve yüksek sesle seslenmesi her zaman özellikle sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Dün de sosyal medyada paylaşılan bir video çok konuşuldu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin taklidini yapan kişi ile görüntüleri sosyal medyada ilgi gördü. Kanser hastası komedyen standupçı Yunus Yuva'nın Bahçeli'nin izni ile taklidini yaptığı ortaya çıktı. İşte Devlet Bahçeli taklidi ve arka planda yaşananlar...


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