Sosyal medyada yer alan bilgilere göre Kayseri'de deprem olduğu ileri sürüldü. Konu hakkında AFAD ve Kandilli'den resmi açıklama geldi mi merak ediliyor. İşte detaylar...

Kayseri incesu'da korkutan deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü

AFAD SON DAKİKA PAYLAŞTI!

SARAYCIK-INCESU (KAYSERI)

07.03.2023, 14:47:26

TSİ Büyüklük: 4.9

Derinlik: 5.0 km