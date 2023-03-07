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DEPREM SON DAKİKA: Kayseri'de 4,7 büyüklüğünde deprem! AFAD- KANDİLLİ SON DEPREMLER | VİDEO

DEPREM SON DAKİKA: Kayseri'de 4,7 büyüklüğünde deprem! AFAD- KANDİLLİ SON DEPREMLER | VİDEO
07.03.2023 14:57 - Son Güncelleme: 07.03.2023 15:08

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SON DAKİKA HABER... Kayseri'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Nevşehir, Maraş ve Adana gibi çevre illerden de şiddetli şekilde hissedildi.

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