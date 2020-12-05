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Deprem son dakika: Antalya deprem şiddeti kaç? Antalya son dakika deprem mi oldu? 5 Aralık 2020

Deprem son dakika: Antalya deprem şiddeti kaç? Antalya son dakika deprem mi oldu? 5 Aralık 2020
05.12.2020 16:01
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Antalya son dakika deprem
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Antalya deprem şiddeti kaç? Antalya son dakika deprem mi oldu sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. Antalya’da hissedilen depremin ardından Kandilli AFAD son depremler listesi sorgulanmaya başlandı. AFAD Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında gerçekleşen depremin şiddetini 5.4 olarak açıkladı.


Antalya deprem şiddeti kaç? Antalya deprem mi oldu sorusu gündem oldu. Antalya'da hissedilen bir deprem meydana geldiği öğrenildi. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre depremin şiddetinin 5.2 olduğu açıklandı.

ANTALYA DEPREM ŞİDDETİ KAÇ?

#Deprem
Büyüklük : 5.2 (Mw)
Yer : Akdeniz, 38.52 km. Gazipasa (Antalya)
Tarih-Saat : 05.12.2020, 15:44:42 TSİ
Enlem : 36.0906 N
Boylam : 31.9041 E
Derinlik : 77.58 km
Detay : https://t.co/7yeFmO3qYG@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi

— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 5, 2020

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ!

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2020.12.05 15:44:40 35.9777 31.7952 89.1 -.- 5.4 -.- AKDENIZ İlksel
2020.12.05 15:25:42 39.0082 27.1593 7.4 -.- 2.8 -.- CEVAPLI-BERGAMA (IZMIR) İlksel
2020.12.05 14:25:37 37.8355 27.0020 7.7 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.12.05 13:32:31 37.6033 27.2488 5.0 -.- 1.4 -.- TUZBURGAZI-SOKE (AYDIN) İlksel
2020.12.05 12:48:13 38.0393 27.0825 7.7 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.12.05 11:40:00 37.8720 26.8680 14.0 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.12.05 11:25:17 36.7535 38.4320 5.0 -.- 1.9 -.- TURKIYE-SURIYE SINIR BOLGESI İlksel
2020.12.05 11:21:41 37.9122 27.0917 5.7 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.12.05 10:34:17 37.9545 27.1023 5.4 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.12.05 10:18:42 38.4070 26.6527 10.8 -.- 2.3 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.12.05 10:14:46 38.4342 26.6773 6.6 -.- 2.2 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ!

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

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