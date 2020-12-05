Koronavirüs aşısında son durum: Pfizer'in aşısında beklenmedik engel! Aşıda borsa manipülasyonu mu yapıyor?

Son dakika haberi... ABD'li Wall Street Journal gazetesi, 100 milyonlarca sipariş verilen Pfizer ve Uğur Şahin'le Özlem Türeci'nin kurduğu BioNTech'in ürettiği aşıdan kötü bir haber geldiğini duyurdu. Bu yıl aşı için hedefin 100 milyon doz olduğu açıklanmıştı. Ancak gelen son dakika haberine göre, Pfizer ve BioNTech koronavirüs aşısının 50 milyon doza düşürüldüğü açıklandı. Öte yandan, Türk profesörler Uğur Şahin ve Özlem Türeci çiftinin başında olduğu BioNTech firmasının, Kovid-19 aşısının ortağı ABD’li Pfizer şirketinin CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkanı Albert Bourla, aşının koronavirüsün bulaşmasını engelleyip engellemediğinden "emin olmadığını" söyledi. Peki bu aşı kararının arkasında hangi nedenler yatıyor? Aşıda borsa manipülasyonu mu yapıyor? Bu soruların cevaplarını Sabah Gazetesi Avrupa haber müdürü Cemil Albay A haber canlı yayınında yorumladı.

ABD'li Wall Street Journal gazetesi, 100 milyonlarca sipariş verilen Pfizer ve Uğur Şahin'le Özlem Türeci'nin kurduğu BioNTech'in ürettiği aşıdan kötü bir haber geldiğini duyurdu. Bu yıl aşı için hedefin 100 milyon doz olduğu açıklanmıştı. Ancak gelen son dakika haberine göre, Pfizer ve BioNTech aşısının 50 milyon doza düşürüldüğü açıklandı. Peki bu kararın arkasında hangi nedenler yatıyor? Aşıda borsa manipülasyonu mu yapıyor? Bu soruların cevaplarını Sabah Gazetesi Avrupa haber müdürü Cemil Albay A haber canlı yayınında yorumladı.

İşte Sabah Gazetesi Avrupa haber müdürü Cemil Albay'ın açıklamaları:

"BioNTech bu yıl için hedef koyduğu 100 milyon dozu yarıya çekti. BioNTech, 2021 hedefinin 1.3 milyar olarak açıklamıştı. Pfizer ve BioNTech hedef değişikliğinin sebebini klinik çalışmalarının sonuçlarının gecikmesi ve ham madde sorunu olarak açıkladı. Fakat bu ham madde sorununun çözüldüğü açıklandı.

Peki Amerika'dan gelen bu haber neden gündeme geldi? Bunun borsa manipülasyonu olacağı söyleniyor. Bu açıklamanın ardından 2 şirketin hisse senetleri %5 değer kaybetti. Başka bir iddiada ise Amerikalı aşı üreticisi Moderna'nın aşı çalışmalarının ön plana çıkarmak istendiği dile getiriliyor. Trump'ın 'Aşıyı bilerek geciktirdiler' açıklaması da bu haber üzerinde etkili olabileceğini gündeme getiriyor."