Deprem fırtınası! Muğla 5 büyüklüğünde sallandı! Bodrum-Datça depremi sonrası Tsunami açıklaması geldi

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada "Datça ilçesi açıklarında meydana gelen 5,0 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." denildi. Deprem sonrası A Haber canlı yayınına katılan Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, deprem fırtınasına dair açıklamalarda bulundu. Ersoy, depremler sonrası Tsunami ihtimalini değerlendirdi. İşte Deprem Uzmanının Datça'daki deprem fırtınasına dair açıklamaları...