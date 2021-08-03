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Deprem fırtınası! Muğla 5 büyüklüğünde sallandı! Bodrum-Datça depremi sonrası Tsunami açıklaması geldi

Deprem fırtınası! Muğla 5 büyüklüğünde sallandı! Bodrum-Datça depremi sonrası Tsunami açıklaması geldi
03.08.2021 16:20 - Son Güncelleme: 03.08.2021 16:21
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AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada "Datça ilçesi açıklarında meydana gelen 5,0 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." denildi. Deprem sonrası A Haber canlı yayınına katılan Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, deprem fırtınasına dair açıklamalarda bulundu. Ersoy, depremler sonrası Tsunami ihtimalini değerlendirdi. İşte Deprem Uzmanının Datça'daki deprem fırtınasına dair açıklamaları...


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