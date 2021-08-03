Deprem | Bodrum ve Datça'da korkutan deprem! Muğla 5 büyüklüğünde sallandı! İşte ilk detaylar...

Son dakika deprem mi oldu? AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 15.38'de ve 7,61 kilometre derinlikte gerçekleşti.

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.

Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 15.38'de 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.





Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan bilgilendirmeye göre, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.







GECE 4.1 İLE SARSILMIŞTI

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında gece saatlerinde de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.





Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, sarsıntı saat 02.56'da ve 3,19 kilometre derinlikte gerçekleşti.





Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 45,62 kilometre olarak ölçüldü.

Açıklamada ayrıca deprem sonrası olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisinin alındığı belirtildi.