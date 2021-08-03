Yangın | Kozalakların molotof etkisi kamerada! Metrelerce fırlayıp patlıyorlar! Yangınlar yolları böyle aşıyor...

Türkiye günlerdir orman yangınlarına karşı mücadele veriyor. Yangınlar kimi zaman rüzgarla körükleniyor kimi zamanda molotof etkisi yaparak metrelerce fırlayan kozalaklar sayesinde hızlıca yayılım gösteriyor. Yangın haberlerini takip eden vatandaşların yangınlar yolları nasıl aşabiliyor? Nasıl sıçrayabiliyor? sorularına yanıt Isparta Sütçüler ilçesinden geldi. İşte Sütçüler ilçesinde yangını büyüten çam ağacı kozalaklarının patlama anları kamerada!