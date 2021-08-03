Haberler Haber Videoları #Yangın | Kozalakların molotof etkisi kamerada! Metrelerce fırlayıp patlıyorlar! Yangınlar yolları böyle aşıyor...

#Yangın | Kozalakların molotof etkisi kamerada! Metrelerce fırlayıp patlıyorlar! Yangınlar yolları böyle aşıyor...

#Yangın | Kozalakların molotof etkisi kamerada! Metrelerce fırlayıp patlıyorlar! Yangınlar yolları böyle aşıyor...
03.08.2021 18:20 - Son Güncelleme: 03.08.2021 18:20
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Türkiye günlerdir orman yangınlarına karşı mücadele veriyor. Yangınlar kimi zaman rüzgarla körükleniyor kimi zamanda molotof etkisi yaparak metrelerce fırlayan kozalaklar sayesinde hızlıca yayılım gösteriyor. Yangın haberlerini takip eden vatandaşların yangınlar yolları nasıl aşabiliyor? Nasıl sıçrayabiliyor? sorularına yanıt Isparta Sütçüler ilçesinden geldi. İşte Sütçüler ilçesinde yangını büyüten çam ağacı kozalaklarının patlama anları kamerada!


Çam ağaçlarından oluşan ormanlık alanda kozalaklar büyük tehlike saçıyor. Yanan kozalaklar farklı bölgelere fırlayarak yangını daha da genişletiyor. Sütçüler ilçesinde bir vatandaş kozalakların yangını nasıl büyüttüğünü görüntüledi. Görüntülerde vatandaşların panik anları ve yangına müdahaleleri görülüyor. Olayı görüntüleyen vatandaş "Kozalak attı. Her yer bir saniyede yandı. Olaylar bu. Her yer 1 dakikada kül oldu" dedi.
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