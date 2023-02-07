Son dakika haberleri... 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de 6,4 ile 6,5 şiddetinde iki büyük deprem meydana geldi. Başkan Erdoğan deprem sebebiyle milli yas ilan etti. Erdoğan sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 12 Şubat 2023 Pazar günü güneşin batışına kadar bayrağımız yarıya çekilecektir." dedi. Öte yandan TCG İskenderun Gemisi depremde yaralanları Hatay'dan Mersin'e taşıdı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, depremde 3419 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. 3 ile girişlerin durdurulduğunu belirten Oktay, "Hatay, Maraş ve Adıyaman'da 48 saat itibarıyla görevli araç dışındaki araçların geçişini durdurmuş durumdayız." ifadelerini kullandı.