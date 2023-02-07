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OHAL ilan edildi mi? Başkan Erdoğan açıkladı: 10 ili kapsayan 3 aylık OHAL İLAN EDİLDİ

OHAL ilan edildi mi? Başkan Erdoğan açıkladı: 10 ili kapsayan 3 aylık OHAL İLAN EDİLDİ
07.02.2023 14:59 - Son Güncelleme: 07.02.2023 15:06

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OHAL ilan edildi mi? Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki deprem ile ilgili Başkan Erdoğan açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Şu anda 3 bin 549 vefatımız 20 bin 534 yaralımız var" ifadelerini kullandı. Erdoğan, 10 ilde 3 ay süreyle OHAL ilan etme kararı aldığını duyurdu.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlere yönelik koordinasyon çalışmalarına Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi'nden devam etti ve deprem ile ilgili alınan kararları açıkladı.

10 İL AFET BÖLGESİ VE OHAL İLAN EDİLDİ
Bununla birlikte, yaşadığımız deprem afetinin ve etkilerinin vahameti, fevkalade tedbirler almamızı zorunla hale getirmektedir. Depremin yaşandığı 10 ilimizi, genel hayata etkili afet bölgesi olarak ilan ediyoruz.

Arama-kurtarma faaliyetlerinin ve sonrasındaki çalışmaların süratle yürütülebilmesini temin için, Anayasa'nın 119'uncu maddesinin bize verdiği yetkiye dayanarak Olağanüstü Hal ilan etme kararı aldık. Deprem yaşanan 10 ilimizi kapsayacak ve üç ay sürecek bu kararla ilgili Cumhurbaşkanlığı ve Meclis süreçlerini hızla tamamlayacağız.

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