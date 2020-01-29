Deprem bölgesinde duygulandıran görüntü! Namazı böyle kıldılar! 29.01.2020 16:19

Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik deprem tüm Türkiye'yi derinden etkiledi. Uzun süren enkaz altındaki depremzedeleri arama kurtama çalışmalarının sonuna gelindi. Depremin üzerinden 5 gün geçti. Yaralar sarılmaya devam ederken depremzedeler sağlam kalan eşyalarını toplamaya başladı. Deprem bölgesinden gelen bir görüntü ise izleyenleri duygulandırdı. Eşyalarını toplamaya gelen bir grup depremzede, namazlarını enkaza dönen evlerinin üzerinde kıldı.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından başlatılan arama ve kurtarma çalışmaları sonunda şimdiye kadar 41 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 45 kişi enkaz altından sağ çıkarıldı.

Elazığ'da 24 Ocak'ta Sivrice ilçesi merkezli meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde, Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan binanın enkazında kalanları kurtarmak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında son kişinin cenazesine ulaşılmasıyla arama kurtarma çalışmaları tamamlandı.

DEPREMZEDELERE KÖMÜR DAĞITILACAK

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından bir başka açıklamada da Türkiye Kömür İşletmelerince Soma ve Tunçbilek'ten sağlanan 30 bin ton kömürün, AFAD koordinasyonunda Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere dağıtılacağını bildirdi.

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in Cezayir'den, deprem bölgesine yapılacak kömür yardımıyla ilgili talimat verdiği belirtildi.

Açıklamada, "Türkiye Kömür İşletmelerince Soma ve Tunçbilek'ten sağlanan 30 bin ton kömür, karayolu ve TCDD Genel Müdürlüğü vasıtasıyla İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığı koordinasyonunda Elazığ ve Malatya'daki afetzedelere dağıtılmak üzere gönderiliyor." ifadeleri kullanıldı.

AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI DEPREM BÖLGESİNE 8 MİLYON LİRA KAYNAK AKTARDI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Elazığ ve Malatya'da depremden etkilenen vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması için 8 milyon lira kaynak aktardıklarını bildirdi.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremin yaralarını sarmak için çalışmalara devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Depremden etkilenen vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca kullanılmak üzere 8 milyon lira kaynak aktardık. Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) personelimiz, psikososyal destek ekiplerimiz ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızla depremden etkilenen vatandaşların yanındayız. Bir an önce depremin yaralarının sarılması en büyük amacımız."

Selçuk, depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara da acil şifa diledi.

ELAZIĞ'DA ENKAZ ALTINDAN KURTARILANLAR DEPREM ANINI ANLATTI

Elazığ'da depremde çöken binanın enkazından yaralı kurtarılan Çiçek ailesi, deprem anında yaşadıklarını anlattı.

Çöken binadan yaralı kurtarılan ve kaldırıldığı Fırat Üniversitesi Hastanesinde tedavisi devam eden aileden 23 yaşındaki Kübra Çiçek, depremin yaşandığı anda babası Selahattin (49), annesi Türkan (42) ve kardeşi Mustafa Emir (12) ile evde olduklarını söyledi.

Sarsıntı anında ailece üçüncü kattan aşağı inmeye çalıştıkları esnada binanın çöktüğünü ifade eden Çiçek, "Deprem başladığında kaçmaya başladık. Kardeşim önden çıktı, o sırada elektrikler kesildi. Kardeşim ve ben üçüncü kattan birinci kata düştük. Kardeşimin merdiven basamaklarının bulunduğu yerde, sadece elini gördüm. Benim üzerime merdiven basamakları düşmüştü. Kardeşimi konuşturmaya çalıştım." dedi.

Kardeşi ile molozlar arasında sıkıştıklarını anlatan Çiçek, bağırarak birilerinin kendisine yardım etmesini istediğini dile getirdi.

Bu esnada babasının ve Afgan uyruklu Abdullah adında birinin kendisine yardıma geldiğini belirten Çiçek, şöyle devam etti:

"Ben hastanedeyken Afganistanlı olan ve enkazdan çıkmamı sağlayan abi buraya geldi. Tekvandocu olduğunu ve kente maç için geldiğini söyledi. Bizim mahallede oturuyormuş, binanın yıkıldığını görünce gelmiş. İlk arkamı döndüğümde onu gördüm, bir de babamla annemi gördüm. Ayaklarımı enkazdan elleriyle kazıyarak çıkardı. Enkazda bir delik görünüyormuş, oradan girmiş. Kardeşimin de ayaklarını enkazdan çıkarmış."

"DEVLETİMİZDEN ALLAH YÜZ BİN DEFA RAZI OLSUN"

Enkazdan eşi ile ufak sıyrıklarla kurtulan baba Selahattin Çiçek ise deprem anında büyük dehşete kapıldıklarını, çocuklarını da yanına alıp merdivenlerden aşağı inmeye çalıştıkları dile getirdi.

Merdivenlerden inmeye çalışırken binanın çöktüğünü kaydeden Çiçek, şunları söyledi:

"Elektriğin kesilmesi ve uğultunun gelmesiyle hiçbir şey görmeden sanki uçar gibi üçüncü kattan komple aşağı düştük. Ondan sonra toz duman kalkınca baktık hanımla bana bir şey olmamış. Daha sonra sağa sola bakındık, kızım orada merdivenlere sıkışmış, onun hayatta olduğunu gördük, sevindik. Baktık oğlumuz yok, inşallah kurtulmuştur diye dua ettik, iki dakika sonra oğlumun kızımın hemen altında bağırtısını duyduk. 'Baba beni kurtar', molozlar komple yüzünü kapatmış, dimdik duruyor. Ben hemen oğlumun yüzünü açtım, annesi de geldi, üzerindeki molozları aldık."

Bu sırada kendilerine yardım için gelen Afganistanlı bir genci gördüğünü anlatan baba Çiçek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Telefonunun ışığını açıp yanımıza geldi, 'Amca sakin ol, inşallah kurtarırız kızını.' dedi, tanımıyoruz. Sağ olsun kızımın ayaklarını kendi elleriyle kazıyarak enkazın altından komple çıkardı, sağ olsun AFAD ve itfaiye geldi. AFAD'a özellikle teşekkür ediyoruz, büyük mücadele verdiler. Sayın Valimize teşekkür ediyorum, çok mükemmel organize etmiş kurtarma çalışmalarını. Rabbim kimseye bu felaketi bir daha vermesin, 5,5 saat sonra oğlumu da sağ salim oradan çıkardık."

"YARALARIMIZI YAVAŞ YAVAŞ SARACAĞIZ"

Fırat Üniversitesi Başhekimi Prof. Dr. Refik Ayten, yaptığı açıklamada hastanelerine 151 depremzedenin sevk edildiğini, 143'ünün tedavilerinin ardından taburcu edildiğini, 8 hastanın tedavisinin devam ettiğini belirtti.

Hastaların genel durumunun iyi olduğunu vurgulayan Ayten, "Birkaç gün içinde onlar da toparlanacak. Bazı hastalar ise acil serviste ayakta tedavi edilerek taburcu edildi. Acil serviste başta olmak üzere tüm hekimlerimiz, personel ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Yaralarımızı yavaş yavaş saracağız." şeklinde konuştu.