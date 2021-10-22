CHP'li belediye yaratığa benzeyen yeni heykelin mimarisini savundu: Sanat eseri olarak görülmemeli
CHP'nin heykel çalışmalarında çığır açtı! İnsandan çok yaratığa benzeyen sağlık personeli gündem oldu. Denizli'de Merkezefendi Belediyesi'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde yoğun bir çalışma dönemi geçiren sağlık çalışanlarına ithafen inşa ettiği tematik sağlık parkında yer alan heykellerin estetik ve mimari yapısı tartışma konusu oldu. Heykelleri eleştiren Merkezefendi Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Yavuz Aki, çocuklarımız bu heykelleri görüp korkabilir derken, Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Coşkun ise "Sanat eseri olarak görülmemelidir. Sadece saygı amaçlı yapıldı. Bura da kötü bir niyet yok" diyerek heykeli savundu. Haberin detayları...
22.10.2021 10:35
- Son Güncelleme: 22.10.2021 10:40
CHP'li Merkezefendi Belediyesi, koronavirüs salgınında canı pahasına mücadele eden ve hayatını kaybeden sağlıkçılar için tematik sağlık parkı inşa etti.
Bahçelievler Mahallesi Gülistan Caddesi'nde 9 bin 600 metrekarelik alan üzerine kurulan, içerisinde oyun alanları, yürüyüş ve koşu yolları ile jimnastik ve fitness aletleri bulunan parka, sağlık personellerini simgeleyen heykeller konuldu.
Kısa bir süre içerisinde açılması planlanan parktaki sağlık çalışanlarının simgeleyen heykeller, sosyal medyada tartışma konusu oldu.
"BU OBJELERİN KALDIRILMASINI İSTİYORUZ"
Heykelleri eleştiren Merkezefendi Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Yavuz Aki, "Çocuklarımız, bu heykelleri görüp korkabilir" dedi.