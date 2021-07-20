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Denizli'de kurbanını keserken kalp krizi geçiren bir kişi hayatını kaybetti

Denizli'de kurbanını keserken kalp krizi geçiren bir kişi hayatını kaybetti
20.07.2021 12:15 - Son Güncelleme: 20.07.2021 12:16
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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kurban keserken kalp krizi geçiren Osman Korkmaz (53), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Korkmaz'ın yakınları, hastane önünde gözyaşı döktü.


Olay, saat 09.00 sıralarında, İlbade Mahallesi'nde meydana geldi.

Osman Korkmaz evinin bahçesinde kurban keserken fenalaştı.

Yakınları, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine eve gelen ekipler, kalp krizi geçirdiği belirlenen Korkmaz'ı, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Tedaviye alınan Korkmaz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Hastane önünde acı haberi alan Korkmaz'ın yakınları gözyaşı döküp feryat etti.

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