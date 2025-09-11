Can Holding binasına çilingir çağırıldı

Can Holding'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Küçükçekmece'deki merkez binada jandarma ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar sırasında binaya çilingir çağrıldığı öğrenildi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada; Can Holding bünyesindeki şirketlerde çeşitli suçların işlendiği, Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde denetim mekanizmalarının zorlaştırıldığı iddia edilmişti.

121 Şirkete El Konuldu

Soruşturma kapsamında, aralarında medya ve eğitim kuruluşlarının da bulunduğu 121 şirkete el konuldu ve 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Holdingin Küçükçekmece'deki merkezine TMSF yetkilileri ve avukatlardan oluşan bir heyet gelmişti. Jandarma ekipleri binadaki çalışmalarını sürdürürken, kapıların açılması için çilingir desteği alındı.