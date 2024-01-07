DENİZLİ AK PARTİ Belediye Başkan adayı OSMAN ZOLAN oldu! AK Parti 2024 Denizli Belediye Başkan adayı OSMAN ZOLAN kimdir?

Türkiye genelinde Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimler için geri sayım başladı. Yerel seçimler için aylar öncesinden hazırlıklara başlayan AK Parti'de, çalışmalar aralıksız devam ediyor. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi kampanya sürecinin çerçevesini belirleyen AK Parti 'Gerçek Belediyecilik' sloganıyla bir kampanya başlatmaya hazırlanıyor. İşte detaylar ve 31 Mart 2024 Denizli AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları listesi...

AK PARTİ DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?

AK Parti Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Osman Zolan oldu.

OSMAN ZOLAN KİMDİR?

1964 yılında Denizli'nin Tavas İlçesi'nde doğan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, ilk öğrenimini Tavas-Garipköy'de, orta ve lise eğitimini ise Isparta - Gönen Öğretmen Lisesi'nde yaptı. Akademik eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamlayan Başkan Zolan, Denizli Barosu'na kayıtlı olarak avukatlık yaptı. Bu dönemde sivil toplum kuruluşlarında aktif olarak görev yaptı. 28 Mart 2004 Yerel Seçimleri'nde Denizli Belediye Meclis üyeliğine seçilen Başkan Zolan, 2004 ile 2011 yılları arasında Belediye Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. 16 Mart 2011 tarihinde Denizli Belediye Başkanlığı görevine seçilen Başkan Zolan, 30 Mart 2014 ve 31 Mart 2019 tarihlerinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.13 Haziran 2019 tarihinde Enerji Kentleri Birliği Başkanlığı görevine seçilen Başkan Zolan, evli ve 2 çocuk babasıdır.

YSK TAKVİMİ 2024

31 Mart Yerel Seçimlerine ilişkin seçim takviminin başlangıç günü 1 Ocak 2024 Pazartesi olacak.

Yüksek Seçim Kurulu 2 Ocak'ta seçime katılabilecek siyasi partileri ilan edecek. 27 Ocak 2024'te siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yeri belirlenecek.

7 Şubat'ta seçmen kütükleri kesinleşecek ve seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıkların belirlenmesi başlayacak, bu süreç 11 Şubat'ta tamamlanacak.

Siyasi partiler aday listelerini 20 Şubat Salı günü saat 17.00'ye kadar teslim edecek.

3 Mart Pazar günü kesin aday listeleri il ve ilçe seçim kurullarınca ilan edilecek.

21 Mart'ta seçim propagandası ve yasaklar başlayacak. Oy verme günü ise mart ayının son pazar günü olan 31 Mart'ta yapılacak.