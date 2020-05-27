27 Mayıs 1960'da yapılan darbe ile birlikte Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan Yassıada'da darbeci zihniyet tarafından derdest edilmiş ve idama mahkum edilmişti. Bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımlarıyla Demokrasi ve Özgürlükler Adası açıldı. Açılış Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın dualarıyla gerçekleştirildi.
Demokrasi ve Özgürlükler Adası dualarla açıldı
27.05.2020 20:44
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