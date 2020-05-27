Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan CHP'lilerin çirkin iftiralarına sert cevap

27.05.2020 23:00

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak canlı yayında gündeme ilişikin önemli açıklamalarda bulundu. Her fırsatta liyakattan dem vuran CHP’lilerin skandal iftiralarına cevap veren Bakan Albayrak Öztrak'ı eleştirerek, "Köyden gelip yokluk için 2 evladını okutan babanın oğlu olarak ben mi sosyeteyim, 7 sülalesi devlettin her imkanından yetişen mi?" ifadeleriyle cevap verdi.