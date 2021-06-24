Gündemde vatandaşlar yoğun bir şekilde Delta varyantı nedir, hangi ülkelerde görüldü? Sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Koronavirüs salgını ile mücadele eden tüm dünya şimdi mutasyonalara karşı endişeli durumda, vatandaşlar aşıların ne derece etkili olduğunu merak ederek araştırıyor. Delta varyantı ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan önemli açıklamalar geldi. Peki Delta varyantı Türkiye’de var mı, aşılar etkili mi? Delta Plus varyantı daha hızlı mı yayılıyor? Türkiye'de görüldü mü? Aşılar Delta varyantına karşı koruyor mu? İşte tüm detaylar...

Delta varyantı nedir, hangi ülkelerde görüldü? Delta varyantı Türkiye'de var mı, aşılar etkili mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Delta varyantının Türkiye'de de görüldüğünü duyurunca vatandaşlar gündemde yoğun bir şekilde mutasyon değiştiren virus hakkında tüm bilgileri merak ederek araştırmaya başladı. Peki Türkiye'de kaç kişide görüldü, belirtileri neler, ülkemizdeki aşılar etkili mi?

DELTA VARYANTI NEDİR, BELİRTİLERİ NELER?

Hindistan'da görülen Delta mutasyonunun bir alt türü olan Delta Plus, ilk olarak Güney Afrika'da tespit edilen Beta varyantında görülen K417N isimli spike proteinin mutasyonuna sahip.

Bazı bilim insanları bu mutasyonun, Delta varyantında görülen diğer özelliklerle de bir araya geldiğinde bulaşıcılığı artıracağından endişe duyuyorlar.

Hindistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "K417N adlı mutasyon, bağışıklık sisteminden sıyrılma özellikleri bulunan Beta varyantında (B.1.351) da görüldüğü için mercek altına alınmıştır" ifadesi yer aldı.

Hindistan'ın önemli virologlarından Shahid Jameel, K417N'in tedavi edici monoklonal antikor karışımının etkinliğini azalttığının bilindiğini söyledi.

İlk defa Hindistan'da görülen Delta varyantı baş ağrısı, burun akıntısı ve boğaz ağrısı ile kendini gösteriyor. Bu belirtiler gençlerde ağır bir soğuk algınlığı şeklinde ortaya çıkıyor.

İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye konuşan Zoe Covid Semptom Grubu Başkanı Dr Tim Spector, topladıkları verilere göre özellikle mayıs ayından bu yana klasik Covid-19 belirtilerine artık çok daha az rastladıklarını kaydetti.

"Bu varyant daha farklı çalışıyor" diyen Dr Spector, belirtilerdeki bu değişiklik nedeniyle insanların Covid-19'dan şüphelenmeyip yalnızca grip olduklarını zannettikleri ve bu nedenle test ya da izolasyon seçeneklerini eleyip virüsü bulaştırmaya devam ettikleri düşüncesinde. Yaş gençleştikçe belirtilerin de daha hafif seyrettiğine dikkat çeken Dr Spector'a göre koku ve tat kaybı yine de belirtilerde üst sıralarda yer alıyor.

TÜRKİYE'DE KAÇ KİŞİDE DELTA VARYANTI GÖRÜLDÜ?



Bakan Koca, dünyada etkili olmaya başlayan ve Türkiye'de de görülen delta varyantını milletvekillerine anlattı. Bakan Koca, milletvekillerine delta varyantının Türkiye'de 134 kişide görüldüğünü söyledi. Milletvekillerinin yoğun ilgi gösterdiği toplantı basına kapalı olarak yaklaşık 3,5 saat sürerken, toplantının ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.

AŞI DELTA VİRÜSÜNE KARŞI ETKİLİ Mİ?



İki doz Pfizer/BioNTech aşısının ilk olarak Hindistan'da tespit edilen ve bir süre önceye kadar Hint mutasyonu denilen Delta mutasyonuna karşı yüzde 79 oranında koruma sağladığını açıklayan İskoç yetkililer Alpha mutasyonuna karşı da yüzde 92'lik bir koruma sağlandığını duyurdu.

İngiltere'de 33.000 Delta vakasından yüzde 58'inin aşı olmadığını açıklayan yetkililer bunlardan 383'ünün hastaneye kaldırıldığını ve bu kişilerin de üçte ikisinin aşı olmadığını duyurdu.

İskoçya Kamu Sağlığı Kurumu Ulusal Covid-19 Enfeksiyon Direktörü Jim McMenamin, "Delta virüsü tehdidine karşı çok ciddi bir fırsatımız var: İki doz aşı" dedi.