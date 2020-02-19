Darbe girişiminde kendisine kaçmayı tavsiye edenlere Başkan Erdoğan: Bu topraklarda doğdum bu topraklarda öleceğim 19.02.2020 12:12

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan hain darbe girişiminde yaşadığı bir diyaloğu, "15 Temmuz darbe girişiminde bana kaçmamı tavsiye edenler oldu. Ben de onlara dedim ki; bu topraklarda doğdum bu topraklarda öleceğim" sözleriyle anlattı. Erdoğan'ın bu sözleri salonda ayakta alkışlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Siyasi arenayı uzun süredir meşgul eden FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmaları hakkında da konuşan Erdoğan'ın, 15 Temmuz hain darbe girişiminde yaşadığı bir diyaloğu anlattığı anlar salonda ayakta alkışlandı.

"BU TOPRAKLARDA DOĞDUM; BU TOPRAKLARDA ÖLECEĞİM"

Erdoğan hain darbe girişiminde yaşadığı bir diyaloğu, "15 Temmuz darbe girişiminde bana kaçmamı tavsiye edenler oldu. Ben de onlara dedim ki; bu topraklarda doğdum bu topraklarda öleceğim" sözleriyle anlattı. Erdoğan'ın bu sözleri salonda ayakta alkışlandı.